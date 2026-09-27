"SPREMNI SMO ZA RAT": Oštra poruka Americi

IRANSKE oružane snage spremne su za svaki novi napad Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je danas portparol iranske vojske Mohamad Akraminija.

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Akraminija se oglasio nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da je odbacio iranski predlog o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza i okončanju sukoba.

Akraminija je rekao da su iranske oružane snage potpuno spremne za sukob, i upozorio je da bi SAD pretrpele veću štetu ako bi pokrenule još jedan napad na njegovu zemlju, prenosi Rojters.

Iranski ministar odbrane Amir Hatami je kazao da se rat sa SAD nalazi u kritičnoj i odlučujućoj fazi, i da Teheran neće prihvatiti situaciju u kojoj ne može da trguje, dok strane sile koriste strateške plovne puteve tog regiona.

- Ako Iran ne može da trguje, ako Iran ne može da živi, niko neće moći da trguje niti da živi. Ormuski moreuz je moreuz našeg dostojanstva i časti, i neće biti dozvoljeno da neprijatelji zemlje koriste ovo ključno logističko usko grlo dok je iranski narod uskraćen za svoja prava - kazao je Hatami.

Mornarica SAD blokirala je Ormuski moreuz za brodove koji polove u, ili iz iranskih luka, kao odgovor na to što je iranski Korpus islamske revolucionarne garde blokirao moreuz za brodove za koje je naveo da dolaze iz, za Iran, neprijateljskih država.

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