ZAHAROVA OTKRILA: Evo zašto je nemački šef diplomatije zatražio sastanak sa Lavrovim
NEMAČKI ministar spoljnih poslova Johan Vadeful inicirao je sastanak sa ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom zbog teške situacije u Nemačkoj, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova za RIA Novosti.
- Vadeful je zatražio razgovore sa Lavrovom kako bi demonstrirao diplomatsku aktivnost i poboljšao Mercov pad rejtinga - rekla je ona.
Razgovori su održani juče na marginama Generalne skupštine UN na inicijativu Berlina i trajali su približno 20 minuta.
Prema saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova, strane su razgovarale o situaciji u Ukrajini i bilateralnim odnosima. Vadeful je po ovim pitanjima ponovio javni stav Nemačke.
Sam Lavrov je napomenuo da na sastanku sa nemačkim diplomatom nije čuo ništa novo. Rekao je da je stekao utisak da je Vadeful očekivao da Rusija napravi neke ustupke u sukobu oko Ukrajine.
Poslednji put Lavrov se sastao sa šefom nemačkog Ministarstva spoljnih poslova u januaru 2022. godine u Moskvi, kada je tu funkciju obavljala Analena Berbok.
U septembru je Hrišćansko-demokratska unija, predvođena kancelarom Fridrihom Mercom, izgubila parlamentarne izbore u tri savezne države: Meklenburg-Zapadna Pomeranija, Berlin i Saksonija-Anhalt.
Prema pisanju lista „Ekonomist“, Merc se, nakon niza neuspeha, nalazi u nesigurnijoj poziciji nego ikad, a Blumberg smatra da bi njegova eventualna ostavka potkopala imidž Nemačke kao sidra kontinentalne stabilnosti.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
VAŠINGTON STEŽE OBRUČ OKO TEHERANA: Besent tvrdi da američke sankcije daju rezultate
27. 09. 2026. u 12:29
PESKOV: Kremlj ne isključuje susret Putina, Sija i Trampa
27. 09. 2026. u 12:11
GORE TAJNI NATO OBJEKTI! Eksplozije tresu zemlju u Kijevu i Odesi
27. 09. 2026. u 12:04
CRVENA UZBUNA! Vanredno stanje u vojnoj bazi u Velikoj Britaniji, počela evakuacija!
27. 09. 2026. u 11:41
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)