NEMAČKI ministar spoljnih poslova Johan Vadeful inicirao je sastanak sa ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom zbog teške situacije u Nemačkoj, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova za RIA Novosti.

MICHAEL KAPPELER / AFP / Profimedia

- Vadeful je zatražio razgovore sa Lavrovom kako bi demonstrirao diplomatsku aktivnost i poboljšao Mercov pad rejtinga - rekla je ona.

Razgovori su održani juče na marginama Generalne skupštine UN na inicijativu Berlina i trajali su približno 20 minuta.

Prema saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova, strane su razgovarale o situaciji u Ukrajini i bilateralnim odnosima. Vadeful je po ovim pitanjima ponovio javni stav Nemačke.

Sam Lavrov je napomenuo da na sastanku sa nemačkim diplomatom nije čuo ništa novo. Rekao je da je stekao utisak da je Vadeful očekivao da Rusija napravi neke ustupke u sukobu oko Ukrajine.

Poslednji put Lavrov se sastao sa šefom nemačkog Ministarstva spoljnih poslova u januaru 2022. godine u Moskvi, kada je tu funkciju obavljala Analena Berbok.

U septembru je Hrišćansko-demokratska unija, predvođena kancelarom Fridrihom Mercom, izgubila parlamentarne izbore u tri savezne države: Meklenburg-Zapadna Pomeranija, Berlin i Saksonija-Anhalt.

Prema pisanju lista „Ekonomist“, Merc se, nakon niza neuspeha, nalazi u nesigurnijoj poziciji nego ikad, a Blumberg smatra da bi njegova eventualna ostavka potkopala imidž Nemačke kao sidra kontinentalne stabilnosti.