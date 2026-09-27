DRAMA NA NEBU IZNAD DUNAVA: Hitno podignuti F-18, rastu tenzije duž istočnog NATO krila
ŠPANSKI borbeni avioni F-18 podignuti su u vazduh nakon što je nepoznati vazdušni cilj ušao u rumunski vazdušni prostor, u blizini mesta Kilija Veke, na delti Dunava.
Incident se dogodio tokom noći, a rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je cilj detektovan na radaru. Nakon toga su španski F-18, koji učestvuju u NATO misiji zaštite vazdušnog prostora Rumunije, poslati da provere situaciju.
Prema navodima rumunskih vlasti, avioni su pratili cilj, ali nije bilo potvrde da je predstavljao neposrednu opasnost po stanovništvo ili objekte.
Područje u kojem je primećen vazdušni cilj nalazi se blizu granice sa Ukrajinom, gde se poslednjih godina često beleže aktivnosti povezane sa ratom u Ukrajini.
Španski F-18 raspoređeni su u Rumuniji u okviru NATO misije "Air Policing", čiji je cilj zaštita vazdušnog prostora članica Alijanse na istočnom krilu.
Incident dolazi u trenutku pojačanih tenzija duž istočnog krila NATO-a, nakon više slučajeva u kojima su dronovi ili njihovi ostaci primećeni u blizini teritorije članica Alijanse, piše Miror.
Za sada nema informacija da je vazdušni cilj predstavljao direktan napad na Rumuniju, niti da je došlo do upotrebe oružja. Istraga o incidentu je u toku.
(Kurir)
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