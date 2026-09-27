Politika

IDEMO DA IH POBEDIMO, JA SAM JEDAN OD VAS: Vučić se obratio desetinama hiljada građana ispred Predsedništva

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

27. 09. 2026. u 19:44 >> 19:54

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se desetinama hiljada građana ispred Predsedništva.

ИДЕМО ДА ИХ ПОБЕДИМО, ЈА САМ ЈЕДАН ОД ВАС: Вучић се обратио десетинама хиљада грађана испред Председништва

Foto: Printscreen

OBRAĆANjE PREDSEDNIKA

 - Ekonomiju podigli posle 14 godina. Bilo je teško - započeo je Vučić.

Rezultati su pokazatelj svega.

 - Služio sam časno i pošteno dva svoja mandata. Ponosan sam na sve ono što smo zajedno uradili. Ponosan na to koliko se odgovorono ponašamo. Ponosan jer ne širimo mržnju na one koji su nam spaljivali prostorije, pucali na nas, vadili noževe. Ja hoću da vodim normalnu i modernu Srbiju - istakao je predsednik. 

Zahvalnost srpskom narodu na KiM, pristojim ljudima, ženama koje su spasile zemlju.

 - Posebnu zahvalnost dugujem narodu na KiM. Uvek bili uz svoju Srbiju, što su sačuvali naše ime i prezime - kaže Vučić.

 - Uvek imate srpski, jasan, čist odgovor. Hoću da kažem veliko hvala našim penzionerima, onima koji su 2014, pa sve do 2018, najviši teret podnosili. Da će penzije rasti, da možete da pomognete svojoj deci i unicima. Veliko hvala, ne ljutite se muškarci, izbore smo dobijali zahvaljujući ženama u Srbiji, one koje su imale najviše energije, hrabrosti kad je bilo teško. Hvala vam, bake, majke, sestre. Mene sada čeka podnošenje ostavke. Borba tek počinje. Pobedićemo ih bez fotelje. Da ih pobedimo ubedljivije nego ikada, da Srbija pobedi. Hvala vam i beskrajno zahvalan za svu ljubav i za svu podršku. Živela Srbija. Bio sam sve ovo vreme jedan od vas. Sutra i formalno jedan od vas u borbi za pristojnu i normalnu Srbiju. Idemo da ih pobedimo. Idemo da ih pobedimo. Idemo da ih pobedimo - gromoglasno je rekao predsednik pred više desetine hiljada građana koji su klicali! 

BONUS VIDEO: Desetine hiljada ljudi ispred Predsedništva pred Vučićevu konferenciju

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