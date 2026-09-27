IDEMO DA IH POBEDIMO UBEDLJIVIJE NEGO IKADA! Vučić: U borbi za pristojnu i normalnu Srbiju, od sutra sam jedan od vas

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se večeras u ispred predsedništva okupljenom narodu koji došao da mu da podršku.

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Uvek imate srpski, jasan, čist odgovor. Hoću da kažem veliko hvala našim penzionerima, onima koji su 2014, pa sve do 2018, najviši teret podnosili. Da će penzije rasti, da možete da pomognete svojoj deci i unicima. Veliko hvala, ne ljutite se muškarci, izbore smo dobijali zahvaljujući ženama u Srbiji, one koje su imale najviše energije, hrabrosti kad je bilo teško.

Hvala vam, bake, majke, sestre. Mene sada čeka podnošenje ostavke. Borba tek počinje. Pobedićemo ih bez fotelje. Da ih pobedimo ubedljivije nego ikada, da Srbija pobedi. Hvala vam i beskrajno zahvalan za svu ljubav i za svu podršku. Živela Srbija. Bio sam sve ovo vreme jedan od vas.

Sutra i formalno jedan od vas u borbi za pristojnu i normalnu Srbiju. Idemo da ih pobedimo. Idemo da ih pobedimo. Idemo da ih pobedimo - gromoglasno je rekao predsednik pred više desetine hiljada građana koji su klicali!