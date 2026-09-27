Politika

IDEMO DA IH POBEDIMO UBEDLJIVIJE NEGO IKADA! Vučić: U borbi za pristojnu i normalnu Srbiju, od sutra sam jedan od vas

В. Н.

27. 09. 2026. u 19:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se večeras u ispred predsedništva okupljenom narodu koji došao da mu da podršku.

ИДЕМО ДА ИХ ПОБЕДИМО УБЕДЉИВИЈЕ НЕГО ИКАДА! Вучић: У борби за пристојну и нормалну Србију, од сутра сам један од вас

Foto: Printscreen

Uvek imate srpski, jasan, čist odgovor. Hoću da kažem veliko hvala našim penzionerima, onima koji su 2014, pa sve do 2018, najviši teret podnosili. Da će penzije rasti, da možete da pomognete svojoj deci i unicima. Veliko hvala, ne ljutite se muškarci, izbore smo dobijali zahvaljujući ženama u Srbiji, one koje su imale najviše energije, hrabrosti kad je bilo teško.

Hvala vam, bake, majke, sestre. Mene sada čeka podnošenje ostavke. Borba tek počinje. Pobedićemo ih bez fotelje. Da ih pobedimo ubedljivije nego ikada, da Srbija pobedi. Hvala vam i beskrajno zahvalan za svu ljubav i za svu podršku. Živela Srbija. Bio sam sve ovo vreme jedan od vas.

Sutra i formalno jedan od vas u borbi za pristojnu i normalnu Srbiju. Idemo da ih pobedimo. Idemo da ih pobedimo. Idemo da ih pobedimo - gromoglasno je rekao predsednik pred više desetine hiljada građana koji su klicali!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RUSKI MEDIJI BRUJE O GOSTOVANJU VUČIĆA NA CNN: Tako se brani srpski narod pred zapadnjačkim licemerjem, fokus na Mladiću
Politika

0 5

RUSKI MEDIJI BRUJE O GOSTOVANJU VUČIĆA NA CNN: Tako se brani srpski narod pred zapadnjačkim licemerjem, fokus na Mladiću

SAHRANA bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića bila je najmasovnija sahrana u poslednjih nekoliko decenija, a Srbi osećaju veliku nepravdu prema njima od strane međunarodne zajednice, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom gostovanja na CNN, prenose ruski mediji, pre svega agencija RIA Novosti.

27. 09. 2026. u 19:12

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru