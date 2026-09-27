VELIKI NOĆNI NALET SKRŠEN: Ruska PVO srušila 96 ukrajinskih dronova, branjeno nebo iznad pet pravaca
SREDSTVA protivvazdušne odbrane uništila su 96 bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine iznad ruske teritorije tokom noći, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
- Tokom protekle noći, od 20 časova 26. septembra do osam časova po moskovskom vremenu 27. septembra, snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 96 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad Belgorodske, Brjanske i Kurske oblasti, Republike Krim i Crnog mora - navodi se u saopštenju.
Ministarstvo je ranije jutros saopštilo da se napadi na objekte vojne namene u Ukrajini nastavljaju. Tokom noći, ruske snage su pogodile ciljeve u Kijevu i Kijevskoj ovlasti, Nikolajevu, Odeskoj oblasti i luci "Kilija".
(RT Balkan)
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