Svet

VELIKI NOĆNI NALET SKRŠEN: Ruska PVO srušila 96 ukrajinskih dronova, branjeno nebo iznad pet pravaca

P. Đurđević

27. 09. 2026. u 10:12

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SREDSTVA protivvazdušne odbrane uništila su 96 bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine iznad ruske teritorije tokom noći, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

ВЕЛИКИ НОЋНИ НАЛЕТ СКРШЕН: Руска ПВО срушила 96 украјинских дронова, брањено небо изнад пет праваца

MOD Rusije

- Tokom protekle noći, od 20 časova 26. septembra do osam časova po moskovskom vremenu 27. septembra, snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 96 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad Belgorodske, Brjanske i Kurske oblasti, Republike Krim i Crnog mora - navodi se u saopštenju.

Ministarstvo je ranije jutros saopštilo da se napadi na objekte vojne namene u Ukrajini nastavljaju. Tokom noći, ruske snage su pogodile ciljeve u Kijevu i Kijevskoj ovlasti, Nikolajevu, Odeskoj oblasti i luci "Kilija".

(RT Balkan)

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