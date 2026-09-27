ODJEKUJU PUCNJI, LJUDI VRIŠTE I PANIČNO BEŽE: Pojavili se prvi snimci sa mesta zločina u Južnoj Africi (VIDEO)

NAJMANjE 38 ljudi poginulo je danas u odvojenim incidentima širom Južne Afrike, uključujući dve masovne pucnjave u kojima je stradalo najmanje 27 osoba i tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je život izgubilo još 11 ljudi, saopštile su južnoafričke vlasti.

Foto: Printsrkin/Iks/HINT News @9415st

Najviše žrtava u pucnjavama zabeleženo je u mestu Vedela, u oblasti Vest Rand nedaleko od Johanesburga, gde je ubijeno 17 ljudi, dok je još 15 osoba ranjeno.

Prema navodima policije, osam neidentifikovanih napadača otvorilo je vatru na goste koji su pili ispred jednog ugostiteljskog objekta, a zatim su ušli unutra i nastavili da pucaju.

Napadači su, kako je saopšteno, bili naoružani pištoljima i puškama AK-47. Nakon pucnjave navodno su pretresli pojedine goste, oduzeli im mobilne telefone, a zatim pobegli sa mesta zločina u dva za sada neidentifikovana vozila.

#BREAKING At least 17 people were killed and 15 others seriously wounded in a mass shooting at a tavern in Wedela, near Carletonville, South Africa, on Saturday night. Police said at least eight suspects armed with AK-47 rifles and handguns opened fire on patrons outside the tavern before entering and continuing to shoot inside. Thirteen men and four women were killed. The motive remains unknown, and police are searching for the suspects. — Global OSINT (@GlobalOSINTHQ) September 27, 2026

Petnaest osoba sa prostrelnim ranama prebačeno je u zdravstvene ustanove. Policija za sada nije uhapsila osumnjičene.

U drugoj masovnoj pucnjavi, u naselju Lendvle u provinciji Zapadni Kejp, poginulo je 10 ljudi, dok je 11 osoba povređeno.

Naoružani napadači su rano u nedelju ušli u ugostiteljski objekat i otvorili vatru na goste. Portparolka policije Novela Potelva rekla je da se napad dogodio nešto pre dva časa ujutru, u objektu u kojem se služi i tradicionalno pečeno meso, poznatom kao šišanjama, preneo je južnoafrički SABC Njuz.

BREAKING: A bloody weekend in South Africa leaves 27 dead after two separate overnight mass shootings. Gunmen killed 17 at a Wedela tavern near Johannesburg, while a separate attack in Cape Town's Lwandle township left 10 dead.https://t.co/dOr41GxiV9 https://t.co/MNkgY1AkrY — HINT News (@9415st) September 27, 2026

Pet osoba stradalo je na licu mesta, dok je još pet podleglo povredama u bolnicama. Jedanaest povređenih nalazi se na lečenju, javile su Agencije.

Policija još nije utvrdila motiv napada niti je uhapsila osumnjičene. Pokrajinski komesar policije, general-potpukovnik Sizakele Đantji, formirao je specijalizovani tim za potragu za počiniocima, dok su policijske snage pojačale prisustvo u tom području.

U međuvremenu, još 11 ljudi poginulo je u saobraćajnoj nesreći na autoputu N2 kod Mtubatube, u severnom delu provincije Kvazulu-Natal.

Do nesreće je došlo kada su se direktno sudarili minibus i kamion. Svih 11 putnika minibusa preminulo je na licu mesta, dok je nekoliko drugih osoba sa teškim povredama prebačeno u bolnice.

Prema prvim informacijama, putnici su se vraćali kućama nakon festivala muzike.

(Kurir)

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