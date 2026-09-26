PANIKA KOD NETANJAHUOVOG HOTELA: Dvojica izašla direktno iz kanalizacije

POLICIJA u Njujorku uhapsila je dvojicu muškaraca koji su, zajedno sa još jednom osobom, viđeni kako izlaze iz šahta gradskog kanalizacionog sistema u blizini hotela u kojem je, prema navodima medija, trebalo da odsedne izraelski premijer Benjamin Netanjahu tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Foto: Ronen Zvulun, Pool Photo via AP

Njujorška policija uhapsila je 26-godišnjeg Kevina Rodrigeza i 25-godišnjeg Samjuela Reverona zbog sumnje da su počinili krivična dela udruživanja i neovlašćenog ulaska na tuđi posed, preneo je BBC.

Njujorška policija je za BBC saopštila da je poslednjih meseci zabeleženo više slučajeva ljudi koji ulaze u kanalizacioni sistem u potrazi za vrednostima i otpadnim metalom nakon oluja.

- Ovaj incident odgovara istom obrascu, ali iz predostrožnosti, imajući u vidu Generalnu skupštinu UN i osetljivost lokacije, Njujorška policija sprovodi dodatne bezbednosne provere sa saveznim partnerima - navela je policija.

Policija navodi da su uhapšeni muškarci pobegli sa mesta događaja nakon što su izašli iz šahta, kada su policajci pozvani oko 4.30 časova po lokalnom vremenu.

Tokom saslušanja, dvojica muškaraca izjasnila su se da nisu kriva i puštena su na slobodu, pokazuju sudski podaci.

Hapšenja su usledila nakon niza sličnih incidenata u različitim delovima Njujorka, u kojima su ljudi viđani kako izlaze iz šahtova na ulicama.

U avgustu je na snimku nadzorne kamere zabeležena osoba kako rano ujutru izlazi iz šahta u Kvinsu.

Istog meseca, Nujorška policija je saopštila da istražuje slučaj tri osobe u radnim kombinezonima i sa čeonim lampama koje su viđene kako izlaze iz šahta u blizini stanice Pen.

U maju je grupa ljudi snimljena kako pomera poklopac šahta i spušta se u kanalizacioni sistem u južnom Bruklinu.

Gradske vlasti upozoravaju da je ulazak u kanalizacioni sistem Njujorka protivzakonit i opasan, zbog rizika od izlaganja otrovnim gasovima i poplava u zatvorenim prostorima.

(Politika onlajn)

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