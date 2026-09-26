PANIKA KOD NETANJAHUOVOG HOTELA: Dvojica izašla direktno iz kanalizacije
POLICIJA u Njujorku uhapsila je dvojicu muškaraca koji su, zajedno sa još jednom osobom, viđeni kako izlaze iz šahta gradskog kanalizacionog sistema u blizini hotela u kojem je, prema navodima medija, trebalo da odsedne izraelski premijer Benjamin Netanjahu tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Njujorška policija uhapsila je 26-godišnjeg Kevina Rodrigeza i 25-godišnjeg Samjuela Reverona zbog sumnje da su počinili krivična dela udruživanja i neovlašćenog ulaska na tuđi posed, preneo je BBC.
Njujorška policija je za BBC saopštila da je poslednjih meseci zabeleženo više slučajeva ljudi koji ulaze u kanalizacioni sistem u potrazi za vrednostima i otpadnim metalom nakon oluja.
- Ovaj incident odgovara istom obrascu, ali iz predostrožnosti, imajući u vidu Generalnu skupštinu UN i osetljivost lokacije, Njujorška policija sprovodi dodatne bezbednosne provere sa saveznim partnerima - navela je policija.
Policija navodi da su uhapšeni muškarci pobegli sa mesta događaja nakon što su izašli iz šahta, kada su policajci pozvani oko 4.30 časova po lokalnom vremenu.
Tokom saslušanja, dvojica muškaraca izjasnila su se da nisu kriva i puštena su na slobodu, pokazuju sudski podaci.
Hapšenja su usledila nakon niza sličnih incidenata u različitim delovima Njujorka, u kojima su ljudi viđani kako izlaze iz šahtova na ulicama.
U avgustu je na snimku nadzorne kamere zabeležena osoba kako rano ujutru izlazi iz šahta u Kvinsu.
Istog meseca, Nujorška policija je saopštila da istražuje slučaj tri osobe u radnim kombinezonima i sa čeonim lampama koje su viđene kako izlaze iz šahta u blizini stanice Pen.
U maju je grupa ljudi snimljena kako pomera poklopac šahta i spušta se u kanalizacioni sistem u južnom Bruklinu.
Gradske vlasti upozoravaju da je ulazak u kanalizacioni sistem Njujorka protivzakonit i opasan, zbog rizika od izlaganja otrovnim gasovima i poplava u zatvorenim prostorima.
(Politika onlajn)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
KRVAVI PODSETNIK: Zašto je Netanjahu izvadio pejdžer u UN? (VIDEO)
24. 09. 2026. u 22:51
DOŠAO I UTEKAO NAZAD: Netanjahuu savetovano da skrati boravak u SAD, neće noćiti u Njujorku
23. 09. 2026. u 21:23
NETANJAHU OPTUŽIO GRADONAČELNIKA NjUJORKA: "Podržavate Hamas"
22. 09. 2026. u 16:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)