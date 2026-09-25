FON DER LAJEN STIŽE NA BALKAN: Evo s kim će se sastati u Prištini, Tirani, Podgorici i Skoplju

PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen naredne nedelje dolazi u posetu Zapadnom Balkanu, a prema agendi u četvrtak će boraviti u Prištini, gde će se sastati sa Aljbinom Kurtijem i Aljbuljenom Hadžiju.

Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

Pre Prištine, Fon der Lajen će posetiti Albaniju i sastati se sa predsednikom Bajramom Begajem, a potom i sa premijerom Edijem Ramom.

Pre Prištine, Fon der Lajen će posetiti Albaniju i sastati se sa predsednikom Bajramom Begajem, a potom i sa premijerom Edijem Ramom.

Predsednica Evropske komisije nastaviće turneju u Crnoj Gori, gde je očekuju razgovori sa predsednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem.

Posetu regionu, Ursula fon der Lajen u petak završava u Severnoj Makedoniji, razgovorima sa predsednicom Gordanom Siljanovskom-Davkovom i premijerom Hristijanom Mickoskim, najavio je portparol Evropske komisije Olof Gil na redovnom brifingu za medije u Briselu.

Ranije je najavljeno da Fon der Lajen ovoga puta neće posetiti Srbiju i Bosnu i Hercegovinu zbog izbora u tim zemljama.

Portparolka Evropske komisije Arijana Podesta ponovila je reči Ursule fon der Lajen, sa samita EU – Zapadni Balkan u Tivtu u junu, da "EU neće biti kompletna bez Zapadnog Balkana, zbog čega će tokom posete regionu fokus biti na napretku u tom procesu i postepenoj integraciji kroz primenu Plana za rast za Zapadni Balkan".

(RT Balkan)