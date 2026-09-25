Svet

KREMLJ O PREGOVORIMA RUSIJE, SAD I UKRAJINE: Evo kada bi mogli da budu održani

T.J.

25. 09. 2026. u 11:45

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SPECIJALNI predstavnik ruskog predsednika, Kiril Dmitrijev, nastavlja kontakte sa američkim pregovaračima i usredsređen je na pitanja potencijalne saradnje u oblasti ekonomije, naglasio je portparol ruskog predsednika, Dmitrij Peskov.

КРЕМЉ О ПРЕГОВОРИМА РУСИЈЕ, САД И УКРАЈИНЕ: Ево када би могли да буду одржани

Unsplash

Mogućnost susreta predstavnika Rusije, SAD i Ukrajine bila je tema razgovora predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa.

Trilateralni pregovori mogli bi da budu održani uskoro, ali zasad nema konkretnih detalja, izjavio je portparol predsednika Rusije, Dmitrij Peskov.

Kako je naglasio, specijalni predstavnik ruskog predsednika, Kiril Dmitrijev, nastavlja kontakte sa američkim pregovaračima i usredsređen je na pitanja potencijalne saradnje u oblasti ekonomije.

- Saradnja Rusije i SAD mogla bi da bude obostrano korisna, ali je zasad nema. Još je prerano govoriti o rezultatima njegovog putovanja u SAD - poručio je portparol Kremlja.

Uskoro opširnije...

(RT Balkan)

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