PEZEŠKIJAN OTVORIO KARTE: Iran spreman za dogovor, ali neće klečati pred Amerikom

IRAN je spreman za postizanje sporazuma o svom nuklearnom programu i ne teži razvoju nuklearnog oružja, izjavio je danas predsednik irana Masud Pezeškijan istakavši da je Iran spreman da omogući međunarodnu verifikaciju svog nuklearnog programa, ali da neće prihvatiti pritisak i vojne napade na svoje objekte.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Nikada nismo težili nuklearnom oružju. Ono čega želimo da se pridržavamo jeste okvir Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja - rekao je iranski predsednik u intervjuu za Foks Njuz.

Pezeškijan je rekao da je Iran tokom ranijih pregovora bio spreman da značajno razblaži svoj nuklearni materijal i da je i sada spreman za dogovor.

- Ako su spremni da postignu sporazum, hajde da ga stavimo na sto pod okriljem Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), kako bi inspektorima bio omogućen pristup - rekao je on.

Na pitanje gde se nalazi oko 440 kilograma uranijuma obogaćenog do 60 odsto, za koji IAEA navodi da više od godinu dana nije mogla da potvrdi gde se nalazi, Pezeškijan je ukazao na protivrečne tvrdnje SAD da su iranski nuklearni kapaciteti uništeni.

- To je ili tačno ili nije tačno - rekao je on, dodajući da bi Iran, da je želeo da materijal pretvori u nuklearno oružje, to bi već učinio.

Pezeškijan je rekao da je Iran spreman da omogući verifikaciju svog nuklearnog programa.

- Spremni smo da se podvrgnemo verifikaciji - rekao je on, navodeći da inspektori IAEA mogu da imaju pristup iranskim nuklearnim aktivnostima, ali da Teheran ne prihvata pritisak, blokade i uskraćivanje pristupa lekovima.

Govoreći o radu inspektora IAEA, Pezeškijan je rekao da su oni već bili u Iranu i postavio pitanje zbog čega su napustili zemlju. Pezeškijan je kritikovao i generalnog direktora IAEA Rafaela Grosija, navodeći da nije osudio SAD zbog napada na iranska nuklearna postrojenja.

- Zašto bi objekat koji je aktivno pod kontrolom i inspekcijom IAEA bio meta vojnog napada? - upitao je Pezeškijan.

On je naveo da je bivši iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, koji je poginuo u sukobu, u više navrata izdao versku fetvu prema kojoj je posedovanje oružja za masovno uništenje zabranjeno.

Iranski predsednik je optužio SAD da su, umesto dijaloga, prvo pribegle bombardovanju Irana i zatvorile mogućnosti za pregovore.

- Oni žele da pitanja rešavaju tako što nas, umesto pregovorima, zasipaju raketama i bombama - rekao je on.

Pezeškijan je naveo da je raniji pregovarački proces predviđao rok od 60 dana za postizanje sporazuma i upitao zbog čega je, kako je rekao, dogovor prekinut svega dve nedelje nakon potpisivanja.

Pezeškijan je odbacio Trampove tvrdnje da želi da donese "poklon" iranskom narodu.

- Pokloni koje su nam doneli bili su navođene rakete, teško naoružanje i razaranje - rekao je iranski predsednik.

On je ocenio da je cilj SAD da izazovu incidente u Iranu koji bi otvorili put padu političkog sistema, društva i vlade.

- Imamo ekonomske probleme, svakako. Ali da bismo opstali, proći ćemo kroz sve teškoće i izdržati - rekao je on.

Govoreći o američkim sankcijama, Pezeškijan je rekao da Iran neće kapitulirati pod pritiskom Vašingtona.

- Ako Amerika misli da može da nastavi da nam uvodi sankcije i da ćemo se predati, može to da ostavi svojim snovima - rekao je iranski predsednik.

On je dodao da Iran ne pridaje značaj američkim izborima i da će, ukoliko sadašnja američka administracija želi da postigne sporazum u okviru međunarodnog prava, Teheran biti spreman za to. Na pitanje da li bi rat mogao da se završi do kraja godine, Pezeškijan je rekao da Iran ne želi rat, ali da će odlučno braniti svoju zemlju.

- Nikada nismo tražili rat. Ne želimo rat - rekao je on.

(Tanjug)

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