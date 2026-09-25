Svet

HITNO SE OGLASIO TEHERAN: Modžtaba Hamnei je potpuno zdrav

P. Đurđević

25. 09. 2026. u 08:40

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VRHOVNI vođa Irana Modžtaba Hamnei je zdrav i u potpunosti kontroliše zemlju, izjavio je iranski predsednik Masud Pezeškijan i dodao da se poslednji put sastao sanjim pre oko mesec dana.

ХИТНО СЕ ОГЛАСИО ТЕХЕРАН: Моџтаба Хамнеи је потпуно здрав

Foto: Tviter printskrin/ Shakeel Yasar Ullah

- Ne sećam se datuma. Pre oko mesec dana. Pre mesec i po dana. Sastanak je trajao oko sedam sati. Razgovarali smo licem u lice - rekao je Pezeškijan u intervjuu za Foks njuz.

Veruje se da je Modžtaba Hamnei (56) zadobio teške povrede u američkim i izraelskim vazdušnim napadima 28. februara, u kojima je poginuo njegov otac Ali Hamnei, na početku rata protiv Irana, a od kada je izabran za vrhovnog vođu Irana on se nije pojavio u javnosti, niti se pojavio na video-snimku.

Na pitanje da li je Hamnei zdrav i da li je sposoban da vlada, iranski predsednik je odgovorio potvrdno.

- Upravo tako, potpuno - odgovorio je Pezeškijan, koji je dodao da njegova administracija dobija "uputstva" od Hamneija.

Foto: Dirgantara / Alamy / Profimedia

Pezeškijan je rekao da je "nedostatak bezbednosti koji je stvoren delovanjem stranaca... delovanjem agresora" razlog zbog koga se Hamnei ne pojavljuje u javnosti, od početka rata.

On je kazao da Iran "traži sporazum" sa Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju sukoba, i da je "spreman i dalje želi da krene napred" sa memorandumom o razumevanju koji je potpisan u Pakistanu u junu, koji je propao nakon što je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) nastavio da napada komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu.

Iranski predsednik je za propast sporazuma okrivio "nedostatak koordinacije" i "nesporazume" oko njegove primene, a ne napade na brodove IRGC-a. Istovremeno, Pezeškijan je upozorio da će Iran "nastaviti da pruža otpor do samog kraja" i najavio je da će "snažno odgovoriti" na američke napade.

- Podstrekavanjem koje sprovodi Izrael, nametnuli su nam ovaj rat, ali mi ne želimo da nastavimo. Amerika mora da odluči da li želi da ovo okonča ili ne - kazao je Pezeškijan.

Na pitanje o izveštajima da kineski subjekti dostavljaju Iranu satelitske snimke američkih baza na Bliskom istoku kako bi ih IRGC gađao, Pezeškijan je rekao da "nije upoznat sa ovim navodnim snimcima".

- Šta vojske rade jedna sa drugom, između dve zemlje, to je njihova stvar - rekao je Pezeškijan.

On nije želeo da kaže da li veruje da se može postići dogovor o okončanju rata pre kraja godine. 

(Tanjug)

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