HITNO SE OGLASIO TEHERAN: Modžtaba Hamnei je potpuno zdrav
VRHOVNI vođa Irana Modžtaba Hamnei je zdrav i u potpunosti kontroliše zemlju, izjavio je iranski predsednik Masud Pezeškijan i dodao da se poslednji put sastao sanjim pre oko mesec dana.
- Ne sećam se datuma. Pre oko mesec dana. Pre mesec i po dana. Sastanak je trajao oko sedam sati. Razgovarali smo licem u lice - rekao je Pezeškijan u intervjuu za Foks njuz.
Veruje se da je Modžtaba Hamnei (56) zadobio teške povrede u američkim i izraelskim vazdušnim napadima 28. februara, u kojima je poginuo njegov otac Ali Hamnei, na početku rata protiv Irana, a od kada je izabran za vrhovnog vođu Irana on se nije pojavio u javnosti, niti se pojavio na video-snimku.
Na pitanje da li je Hamnei zdrav i da li je sposoban da vlada, iranski predsednik je odgovorio potvrdno.
- Upravo tako, potpuno - odgovorio je Pezeškijan, koji je dodao da njegova administracija dobija "uputstva" od Hamneija.
Pezeškijan je rekao da je "nedostatak bezbednosti koji je stvoren delovanjem stranaca... delovanjem agresora" razlog zbog koga se Hamnei ne pojavljuje u javnosti, od početka rata.
On je kazao da Iran "traži sporazum" sa Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju sukoba, i da je "spreman i dalje želi da krene napred" sa memorandumom o razumevanju koji je potpisan u Pakistanu u junu, koji je propao nakon što je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) nastavio da napada komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu.
Iranski predsednik je za propast sporazuma okrivio "nedostatak koordinacije" i "nesporazume" oko njegove primene, a ne napade na brodove IRGC-a. Istovremeno, Pezeškijan je upozorio da će Iran "nastaviti da pruža otpor do samog kraja" i najavio je da će "snažno odgovoriti" na američke napade.
- Podstrekavanjem koje sprovodi Izrael, nametnuli su nam ovaj rat, ali mi ne želimo da nastavimo. Amerika mora da odluči da li želi da ovo okonča ili ne - kazao je Pezeškijan.
Na pitanje o izveštajima da kineski subjekti dostavljaju Iranu satelitske snimke američkih baza na Bliskom istoku kako bi ih IRGC gađao, Pezeškijan je rekao da "nije upoznat sa ovim navodnim snimcima".
- Šta vojske rade jedna sa drugom, između dve zemlje, to je njihova stvar - rekao je Pezeškijan.
On nije želeo da kaže da li veruje da se može postići dogovor o okončanju rata pre kraja godine.
(Tanjug)
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