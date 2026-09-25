TRAMP I SI POSTIGLI DOGOVOR: Produženo trgovinsko primirje između SAD i Kine

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je u četvrtak da je njegov sastanak sa kineskim predsednikom Si Đinpingom bio "odličan", nakon što su dvojica lidera razgovarala u Beloj kući.

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Sastanak je održan u okviru Sijeve državne posete SAD, a fokus je bio na trgovini, veštačkoj inteligenciji, Tajvanu i ratu sa Iranom.

Tokom razgovora, Si je pozvao SAD i Iran da se što pre vrate pregovorima i rekao da Kina podržava njihov povratak sporazumu postignutom u junu, Islamabadskom memorandumu o razumevanju. Taj sporazum je trebalo da otvori put za okončanje rata i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza. Kineski predsednik je takođe pokrenuo pitanje Tajvana.

Prema izveštaju kineske državne novinske agencije Sinhua, Si je rekao da se nada da će se SAD držati svog stava protiv "nezavisnosti Tajvana" i da će oprezno postupati sa tim pitanjem.

Rojters napominje da Bela kuća nije odmah izdala sopstveno saopštenje nakon tog dela razgovora, a američka formulacija do sada je bila da Vašington ne podržava nezavisnost Tajvana, što nije isto što i eksplicitno protivljenje.

Nakon razgovora, Tramp je novinarima ukratko rekao: "Odličan sastanak", ne ulazeći u detalje postignutih sporazuma.

Trgovinsko primirje produženo za dva meseca Jedan konkretan rezultat razgovora je već poznat.

Ministar finansija SAD Skot Besent rekao je da su dve strane produžile trgovinsko primirje za još dva meseca, do 10. januara.

Ovim su za sada odložena otvorena pitanja tarifa, kineske kupovine američkih proizvoda, snabdevanja retkim zemnim mineralima i tehnoloških ograničenja. Očekuje se da će se pregovori o širem trgovinskom sporazumu nastaviti. Tramp i Si su takođe razgovarali o veštačkoj inteligenciji.