ŠOK PRIZNANJE RUTEA: Zapad se umara od Ukrajine - sukob predugo traje i ostavlja posledice
GENERALNI sekretar NATO Mark Rute priznao je da dugotrajnost sukoba u Ukrajini utiče na zapadne zemlje.
- To traje dugo i, naravno, samo po sebi ostavlja posledice - rekao je Rute, odgovarajući na pitanje da li se u NATO oseća zamor od ukrajinskog sukoba.
On je, međutim, naveo da u Evropi, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama smatraju da treba nastaviti podršku Kijevu. Prema njegovim rečima, Zapad nastoji da ojača poziciju Ukrajine uoči mogućih pregovora.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije je izjavio da pojedine evropske zemlje čine sve kako bi suzbile zamor Zapada od podrške Ukrajini, prenosi Sputnjik.
Stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja takođe je ocenio da su sponzori Kijeva umorni od ukrajinske teme, ali da su prinuđeni da joj i dalje „ritualno pružaju podršku“.
(Politika onlajn)
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