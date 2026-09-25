KRALJEVO DOČEKUJE RAS: Startuje nova sezona nacionalnog šampionata za košarkašice
Utakmicama prvog kola ovog vikenda zvanično počinje nova sezona nacionalnog šampionata Srbije za košarkašice, a kraljevačka publika imaće priliku da odmah na premijeri vidi svoj tim na delu.
Košarkašice Kraljeva će sutra, od 18 sati u Staroj hali sportova na Ibarskom keju, ugostiti beogradski RAS, u duelu kojim će otvoriti novu sezonu Prve ženske lige Srbije.
U ostalim susretima prvog kola sastaju se Spartak-Novosadska ŽKA, Duga-Vojvodina 021, Crvena zvezda-Korać Akademija 011, Partizan 1953-Student i Nibak-Mega Superbet.
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