KRALJEVO DOČEKUJE RAS: Startuje nova sezona nacionalnog šampionata za košarkašice

Utakmicama prvog kola ovog vikenda zvanično počinje nova sezona nacionalnog šampionata Srbije za košarkašice, a kraljevačka publika imaće priliku da odmah na premijeri vidi svoj tim na delu.

G.Šljivć (arhiva)

Košarkašice Kraljeva će sutra, od 18 sati u Staroj hali sportova na Ibarskom keju, ugostiti beogradski RAS, u duelu kojim će otvoriti novu sezonu Prve ženske lige Srbije.

U ostalim susretima prvog kola sastaju se Spartak-Novosadska ŽKA, Duga-Vojvodina 021, Crvena zvezda-Korać Akademija 011, Partizan 1953-Student i Nibak-Mega Superbet.