Košarka

KRALJEVO DOČEKUJE RAS: Startuje nova sezona nacionalnog šampionata za košarkašice

Goran Ćirović

25. 09. 2026. u 11:23

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Utakmicama prvog kola ovog vikenda zvanično počinje nova sezona nacionalnog šampionata Srbije za košarkašice, a kraljevačka publika imaće priliku da odmah na premijeri vidi svoj tim na delu.

КРАЉЕВО ДОЧЕКУЈЕ РАС: Стартује нова сезона националног шампионата за кошаркашице

G.Šljivć (arhiva)

Košarkašice Kraljeva će sutra, od 18 sati u Staroj hali sportova na Ibarskom keju, ugostiti beogradski RAS, u duelu kojim će otvoriti novu sezonu Prve ženske lige Srbije.

U ostalim susretima prvog kola sastaju se Spartak-Novosadska ŽKA, Duga-Vojvodina 021, Crvena zvezda-Korać Akademija 011, Partizan 1953-Student i Nibak-Mega Superbet.

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