Društvo

EKSKLUZIVNO u "Zdravoj naciji": Sve o prvoj operaciji deteta sa "Moyamoya" sindromom u Srbiji

В.Н.

25. 09. 2026. u 11:25

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PREMIJERA je u petak, u 20.00 časova, repriza u subotu u 8.00 časova na televiziji Balkan Trip.

ЕКСКЛУЗИВНО у Здравој нацији: Све о првој операцији детета са Moyamoya синдромом у Србији

foto: BT TV

U novoj epizodi serijala „Zdrava nacija“ autorke Ane Mandić Žugić donosimo priču o izuzetno zahtevnom medicinskom poduhvatu – operaciji mozga deteta sa "Moyamoya" sindromom koja je prvi put izvedena u Srbiji.

"Moyamoya" je retko oboljenje krvnih sudova mozga koje može ozbiljno da ugrozi moždanu cirkulaciju, a lečenje najmlađih pacijenata zahteva vrhunsku stručnost i saradnju različitih medicinskih disciplina.

foto: BT TV

O značaju ovog zahvata, njegovoj složenosti, dijagnostici i mogućnostima lečenja govoriće dr Bojana Rankov Petrović, dečji neurohirurg i dr Ivan Vukašinović, interventni neuroradiolog.

Kako je izgledao put od postavljanja dijagnoze do operacije? Zašto je ovaj zahvat važan ne samo za jednog pacijenta već i za budućnost lečenja dece sa retkim cerebrovaskularnim bolestima u Srbiji? Odgovore donosimo u novom izdanju emisije „Zdrava nacija“ u petak, 25. septembra na televiziji Balkan Trip.

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