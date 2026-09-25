EKSKLUZIVNO u "Zdravoj naciji": Sve o prvoj operaciji deteta sa "Moyamoya" sindromom u Srbiji

PREMIJERA je u petak, u 20.00 časova, repriza u subotu u 8.00 časova na televiziji Balkan Trip.

foto: BT TV

U novoj epizodi serijala „Zdrava nacija“ autorke Ane Mandić Žugić donosimo priču o izuzetno zahtevnom medicinskom poduhvatu – operaciji mozga deteta sa "Moyamoya" sindromom koja je prvi put izvedena u Srbiji.

"Moyamoya" je retko oboljenje krvnih sudova mozga koje može ozbiljno da ugrozi moždanu cirkulaciju, a lečenje najmlađih pacijenata zahteva vrhunsku stručnost i saradnju različitih medicinskih disciplina.

foto: BT TV

O značaju ovog zahvata, njegovoj složenosti, dijagnostici i mogućnostima lečenja govoriće dr Bojana Rankov Petrović, dečji neurohirurg i dr Ivan Vukašinović, interventni neuroradiolog.

Kako je izgledao put od postavljanja dijagnoze do operacije? Zašto je ovaj zahvat važan ne samo za jednog pacijenta već i za budućnost lečenja dece sa retkim cerebrovaskularnim bolestima u Srbiji? Odgovore donosimo u novom izdanju emisije „Zdrava nacija“ u petak, 25. septembra na televiziji Balkan Trip.