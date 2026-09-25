Tri hiljade žena na startu 19. Ženske trke na Adi Ciganliji
Sve je spremno za 19. Žensku trku, koja će u organizaciji Beogradskog maratona biti održana 4. oktobra na Adi Ciganliji.
Očekuje se oko tri hiljade učesnica svih generacija, koje će od 10 časova trčati ili hodati čuvenom stazom oko Savskog jezera, dugom 7,7 kilometara.
Ženska trka ima posebno mesto u kalendaru Beogradskog maratona. Ona je pre svega namenjena rekreativkama: ženama koje već trče, onima koje tek počinju, ali i onima kojima će tih 7,7 kilometara biti podsticaj da naprave prvi korak ka redovnoj fizičkoj aktivnosti. Ovde rezultat nije najvažniji. Cilj je da što više žena doživi radost kretanja i pronađe motiv da nastavi sa zdravijim navikama i posle trke.
Iako je njen karakter rekreativan, učesnice će imati kompletan trkački doživljaj. Za sve su obezbeđene majice i medalje na cilju, dok će čip u svakom startnom broju omogućiti merenje vremena, onlajn rezultate i diplome. Organizatori su pripremili i dodatne poklone sponzora i partnera.
Radi prijatnijeg trčanja i manje gužve na stazi, učesnice će startovati u talasima na svakih pet minuta. Po završetku trke planiran je zabavni program.
Prijave za učešće u Ženskoj trci su i dalje otvorene, vrše se preko zvaničnog sajta Beogradskog maratona, a pokrovitelji čitave manifestacije su Grad Beograd i JP Ada Ciganlija.
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