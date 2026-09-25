JEZIVA SMRT U RUSIJI: Medved napao ženu dok je krenula u baštu, komšija upucao zver!

MEDVED je ubio ženu u Krasnojarskom kraju kada je napustila svoj dom da bi otišla u svoju baštu, saopštila je glavna istražna uprava Istražnog komiteta Rusije za Krasnojarski kraj i Republiku Hakasiju.

Foto: Sergio Pitamitz/VWPics/Profimedia

- U toku je proceduralna istraga povodom smrti 51-godišnjeg stanovnika sela Voznesenka u Irbejsko-Sajanskom opštinskom okrugu kao posledice napada medveda - saopštilo je odeljenje, prenosi RIA Novosti.

Prema preliminarnim izveštajima, rano ujutro 25. septembra, žena je napustila svoju kuću i otišla u baštu.

U tom trenutku je videla medveda kako pokušava da uđe u tor sa stokom. Potom je životinja napala ženu. Meštanka je preminula na licu mesta od zadobijenih povreda.

Medveda koji je ubio ženu upucao je komšija.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: OČI U OČI SA MEDVEDOM: Stojan Jovanović krenuo u Gornje Babine kada je njegov mali sin video zver