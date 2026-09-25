Svet

JEZIVA SMRT U RUSIJI: Medved napao ženu dok je krenula u baštu, komšija upucao zver!

T.J.

25. 09. 2026. u 08:22

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MEDVED je ubio ženu u Krasnojarskom kraju kada je napustila svoj dom da bi otišla u svoju baštu, saopštila je glavna istražna uprava Istražnog komiteta Rusije za Krasnojarski kraj i Republiku Hakasiju.

ЈЕЗИВА СМРТ У РУСИЈИ: Медвед напао жену док је кренула у башту, комшија упуцао звер!

Foto: Sergio Pitamitz/VWPics/Profimedia

- U toku je proceduralna istraga povodom smrti 51-godišnjeg stanovnika sela Voznesenka u Irbejsko-Sajanskom opštinskom okrugu kao posledice napada medveda - saopštilo je odeljenje, prenosi RIA Novosti.

Prema preliminarnim izveštajima, rano ujutro 25. septembra, žena je napustila svoju kuću i otišla u baštu.

U tom trenutku je videla medveda kako pokušava da uđe u tor sa stokom. Potom je životinja napala ženu. Meštanka je preminula na licu mesta od zadobijenih povreda.

Medveda koji je ubio ženu upucao je komšija.

(Tanjug)

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