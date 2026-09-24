POGINILI VOJNICI, POKRENUTA ISTRAGA: Tokajev proglasio 25. septembar danom žalosti
TOKAJEV proglasio 25. septembar Danom žalosti zbog pogibije vojnika na Kaspijskom moru.
Predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev proglasio je 25. septembar nacionalnim danom žalosti u vezi sa smrću vojnika tokom pomorskih vežbi u Kaspijskom moru, saopštila je pres-služba predsednika.
- Po nalogu šefa države, u vezi sa smrću vojnika na dužnosti u Mangistauskoj oblasti 25. septembra 2026. godine, u Republici Kazahstan proglašen je nacionalni dan žalosti “, navodi se u saopštenju predsedničke pres službe .
Ranije u četvrtak, Ministarstvo odbrane Kazahstana potvrdilo je da je tokom vežbe „Kaspijska odbrana 2026“ u regionu Mangistau na obali Kaspijskog mora, 19 mornara odneto na more zbog naglog pogoršanja vremena i pojačanih vetrova, od kojih je devet poginulo. Tri mornara su spašena, od kojih je jedan hospitalizovan. Potraga za preostalim mornarima je u toku.
Pokrenuta je krivična istraga o smrti mornara. Osnovana je vladina komisija za istragu uzroka i okolnosti tragedije, prenosi ruska agencija RIA Novosti.
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