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BIZARNA SITUACIJA USRED NJUJORKA: Muškarci ispuzali iz kanalizacije, pa nestali bez traga, policija traga za sumnjivcima

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

24. 09. 2026. u 19:12

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NjUJORŠKA policija saopštila je agenciji RIA Novosti da sprovodi istragu povodom slučaja u kojem su tri nepoznate osobe primećene kako izlaze iz kanalizacije u Njujorku.

БИЗАРНА СИТУАЦИЈА УСРЕД ЊУЈОРКА: Мушкарци испузали из канализације, па нестали без трага, полиција трага за сумњивцима

Foto: Goran Čvorović

 - U sredu, 23. septembra... policija je odgovorila na poziv upućen na broj 911 zbog mogućeg krivičnog dela... Po dolasku, policajcima je rečeno da su tri osobe izašle iz kanalizacije i udaljile se u dva automobila u nepoznatom pravcu... Za sada nije bilo hapšenja, a istraga je u toku - saopštila je policija.

Incident se dogodio na Menhetnu, u ulici Park avenija. Ranije u četvrtak, televizijski kanal ABC7 izvestio je da bi ljudi koji povremeno izlaze iz njujorške kanalizacije mogli biti poreklom iz Venecuele i da se bave traganjem za vrednim predmetima i metalima.

Ljudi koji izlaze iz šahtova, ponekad sa čeonim lampama, tokom poslednjih nekoliko meseci primećeni su u području železničke stanice Pensilvanija, u Kvinsu, Bronksu i na Long Ajlendu.

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