Svet

"SARAĐIVAO BIH SA RUSIJOM" Grosi otkrio plan ako postane šef UN

D.D.

24. 09. 2026. u 19:15

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GENERALNI direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi izjavio je za RIA Novosti da je spreman da sarađuje sa Rusijom ako bude izabran za generalnog sekretara UN.

САРАЂИВАО БИХ СА РУСИЈОМ Гроси открио план ако постане шеф УН

Profimedija

U julu je Grosi rekao za RIA Novosti da će mu iskustvo rada na sukobu u Ukrajini pomoći u izgradnji dijaloga Organizacije sa Rusijom.

"Naravno", rekao je Grosi na marginama Generalne skupštine UN, odgovarajući na pitanje agencije da li bi sarađivao sa Moskvom ako bi preuzeo vođstvo svetske organizacije.

Drugi petogodišnji mandat generalnog sekretara UN Antonija Gutereša ističe 31. decembra 2026. godine, a njegov naslednik trebalo bi da stupi na dužnost 1. januara. Grosija je zvanično nominovala Argentina za tu funkciju.

Generalnog sekretara imenuje Generalna skupština na preporuku Saveta bezbednosti, a da bi bio izabran, kandidat mora izbeći veto bilo koje od pet stalnih članica Saveta bezbednosti, uključujući Rusiju.
(Ria Novosti)

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