TUSK POSLE NAPADA U MANASTIRU: "Biće kažnjen u punoj meri zakona"

UKRAJINSKI državljanin koji je ubio poljskog sveštenika i ranio četvoricu drugih biće strogo kažnjen, izjavio je poljski premijer Donald Tusk.

Foto: AP Photo/Petros Karadjias

U četvrtak je ukrajinski državljanin nožem izbo pet ljudi, uključujući tri sveštenika, u manastiru Jaroslav u Poljskom Podkarpatskom vojvodstvu .

Jedan od njih je preminuo u bolnici. Dvoje drugih je u životnoj opasnosti.

- Ubica iz Jaroslava je u rukama poljske policije. Istraga je u toku. Počinilac je ukrajinski državljanin. Biće kažnjen u punoj meri poljskog zakona - napisao je Tusk na društvenim mrežama.

Policija je na licu mesta zadržala 31-godišnjeg muškarca osumnjičenog za napad. Policija sprovodi istragu kako bi utvrdila tačne okolnosti događaja.

Svedoci se ispituju na licu mesta, a u toku je i vizuelni uviđaj.

(Ria Novosti)