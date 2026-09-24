Svet

TUSK POSLE NAPADA U MANASTIRU: "Biće kažnjen u punoj meri zakona"

D.D.

24. 09. 2026. u 19:20

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UKRAJINSKI državljanin koji je ubio poljskog sveštenika i ranio četvoricu drugih biće strogo kažnjen, izjavio je poljski premijer Donald Tusk.

ТУСК ПОСЛЕ НАПАДА У МАНАСТИРУ: Биће кажњен у пуној мери закона

Foto: AP Photo/Petros Karadjias

U četvrtak je ukrajinski državljanin nožem izbo pet ljudi, uključujući tri sveštenika, u manastiru Jaroslav u Poljskom Podkarpatskom vojvodstvu .

Jedan od njih je preminuo u bolnici. Dvoje drugih je u životnoj opasnosti.

- Ubica iz Jaroslava je u rukama poljske policije. Istraga je u toku. Počinilac je ukrajinski državljanin. Biće kažnjen u punoj meri poljskog zakona - napisao je Tusk na društvenim mrežama.

Policija je na licu mesta zadržala 31-godišnjeg muškarca osumnjičenog za napad. Policija sprovodi istragu kako bi utvrdila tačne okolnosti događaja.

Svedoci se ispituju na licu mesta, a u toku je i vizuelni uviđaj.

(Ria Novosti)

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JEDNA osoba je ubijena, a najmanje četiri su povređene u četvrtak u napadu nožem unutar velikog manastira u gradu Jaroslavlu na jugu Poljske, prenose lokalni mediji. Poljska policija saopštila je da je nakon napada priveden 31-godišnji ukrajinski državljanin, napominjući da su motivi incidenta i dalje nejasni, dok su bezbednosne snage raspoređene na mestu napada i istraga je započeta.

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