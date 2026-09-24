TUSK POSLE NAPADA U MANASTIRU: "Biće kažnjen u punoj meri zakona"
UKRAJINSKI državljanin koji je ubio poljskog sveštenika i ranio četvoricu drugih biće strogo kažnjen, izjavio je poljski premijer Donald Tusk.
U četvrtak je ukrajinski državljanin nožem izbo pet ljudi, uključujući tri sveštenika, u manastiru Jaroslav u Poljskom Podkarpatskom vojvodstvu .
Jedan od njih je preminuo u bolnici. Dvoje drugih je u životnoj opasnosti.
- Ubica iz Jaroslava je u rukama poljske policije. Istraga je u toku. Počinilac je ukrajinski državljanin. Biće kažnjen u punoj meri poljskog zakona - napisao je Tusk na društvenim mrežama.
Policija je na licu mesta zadržala 31-godišnjeg muškarca osumnjičenog za napad. Policija sprovodi istragu kako bi utvrdila tačne okolnosti događaja.
Svedoci se ispituju na licu mesta, a u toku je i vizuelni uviđaj.
(Ria Novosti)
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