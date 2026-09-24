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POLJSKA EVAKUISALA DVA GRANIČNA PRELAZA Tusk: Rusija ponovo napada blizu granice sa Ukrajinom

Ј.О.С.

24. 09. 2026. u 15:31

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POLjSKI premijer Donald Tusk saopštio je da je danas Poljska privremeno evakuisala dva granična prelaza sa Ukrajinom usled ruskih napada u blizini granice sa Ukrajinom.

ПОЉСКА ЕВАКУИСАЛА ДВА ГРАНИЧНА ПРЕЛАЗА Туск: Русија поново напада близу границе са Украјином

foto: Klaudia Radecka/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Rusija je ponovo napala Ukrajinu u blizini poljske granice i ponovo smo morali da evakiuišemo granične prelaze - rekao je Tusk tokom konferencije za novinare u Varšavi nakon sastanka sa bugarskim premijerom Rumenom Radevim.

Tusk je izjavio da najnoviji napad pokazuje potrebu da Poljska ostane budna i da blisko sarađuje sa Ukrajinom.

Upozorio je evropske partnere da bi predstojeće nedelje i meseci mogli biti teški.

- Jesen i zima bi mogli da se pokažu kao zaista kritični - rekao je Tusk.

Prema podacima poljskog radija RMF24, prelazi Dorohusk i Zosin bili su evakuisani na oko 30 minuta oko podneva, a saobraćaj je od podneva ponovo normalizovan.

Ruske bespilotne letelice prijavljene su u četvrtak u nekoliko zapadnih i centralnih ukrajinskih regiona, uključujući Volinjsku, Rivnensku, Hmeljnicku, Žitomirsku i Viničku oblast.

- U Rivnenskoj oblasti ruski napad oštetio je infrastrukturu - izjavio je regionalni guverner Oleksandr Koval dodajući da nije bilo žrtava.

Kako se navodi u saopštenju ukrajinskih vlasti, u Hmeljnickom je ruski dron pogodio, a ekipe hitne pomoći evakuisale su stanare iz zgrade.

"Ukrajinske železnice" saopštile su o kašnjenjima od nekoliko sati na vozovima koji saobraćaju ka Užgorodu, Peremišlu, Lavovu i Truskavcu, pri čemu su pojedine linije kasnile više od šest sati.

Poljski Centar za vladinu bezbednost takođe je izdao upozorenja stanovnicima Podkarpatskog i Lublinskog vojvodstva zbog ruskih napada na Ukrajinu, a poljski vojni avioni dežurali su u vazdušnom prostoru ove zemlje usled pretnje, preneo je RMF24.

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