POLJSKA EVAKUISALA DVA GRANIČNA PRELAZA Tusk: Rusija ponovo napada blizu granice sa Ukrajinom
POLjSKI premijer Donald Tusk saopštio je da je danas Poljska privremeno evakuisala dva granična prelaza sa Ukrajinom usled ruskih napada u blizini granice sa Ukrajinom.
- Rusija je ponovo napala Ukrajinu u blizini poljske granice i ponovo smo morali da evakiuišemo granične prelaze - rekao je Tusk tokom konferencije za novinare u Varšavi nakon sastanka sa bugarskim premijerom Rumenom Radevim.
Tusk je izjavio da najnoviji napad pokazuje potrebu da Poljska ostane budna i da blisko sarađuje sa Ukrajinom.
Upozorio je evropske partnere da bi predstojeće nedelje i meseci mogli biti teški.
- Jesen i zima bi mogli da se pokažu kao zaista kritični - rekao je Tusk.
Prema podacima poljskog radija RMF24, prelazi Dorohusk i Zosin bili su evakuisani na oko 30 minuta oko podneva, a saobraćaj je od podneva ponovo normalizovan.
Ruske bespilotne letelice prijavljene su u četvrtak u nekoliko zapadnih i centralnih ukrajinskih regiona, uključujući Volinjsku, Rivnensku, Hmeljnicku, Žitomirsku i Viničku oblast.
- U Rivnenskoj oblasti ruski napad oštetio je infrastrukturu - izjavio je regionalni guverner Oleksandr Koval dodajući da nije bilo žrtava.
Kako se navodi u saopštenju ukrajinskih vlasti, u Hmeljnickom je ruski dron pogodio, a ekipe hitne pomoći evakuisale su stanare iz zgrade.
"Ukrajinske železnice" saopštile su o kašnjenjima od nekoliko sati na vozovima koji saobraćaju ka Užgorodu, Peremišlu, Lavovu i Truskavcu, pri čemu su pojedine linije kasnile više od šest sati.
Poljski Centar za vladinu bezbednost takođe je izdao upozorenja stanovnicima Podkarpatskog i Lublinskog vojvodstva zbog ruskih napada na Ukrajinu, a poljski vojni avioni dežurali su u vazdušnom prostoru ove zemlje usled pretnje, preneo je RMF24.
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