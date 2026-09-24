POBEDA nad neprijateljem je najvažniji zadatak Rusije, izjavio je Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti i predsednik stranke „Jedinstvena Rusija“.

Foto: Ekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Prema njegovim rečima, protivnici Rusije, kolektivni Zapad i klovnovi iz Kijeva, nisu se libili ničega u pokušajima da osujete izbore u Rusiji, sve do poslednjeg dana glasanja.

„Ruski građani ujedinili su se oko predsednika i partije, a protivnici Rusije pretrpeli su poraz“, naglasio je zvaničnik.

Narod Rusije, uprkos napadima, nije se predao i dostojno je odgovorio kijevskom režimu, podržao je politiku svog predsednika, dodao je Medvedev.

Ovo je istorijski uspeh, konstatovao je on, komentarišući uspeh partije na izborima za Državnu dumu.

On je izlaznost na nedavnim izborima nazvao neviđenim i izjavio da „to mnogo vredi“.

„Očigledno je da je i nivo učešća birača bio neviđen do sada. To je gotovo 60 odsto birača, odnosno 62 miliona stanovnika naše zemlje. Povećanje izlaznosti je zabeleženo u svim regionima, na svim našim teritorijama. Samo po sebi, to takođe mnogo vredi“, rekao je Medvedev predsedavajući zajedničkim sastankom Biroa Vrhovnog saveta i Generalnog saveta „Jedinstvene Rusije“.

Prema njegovim rečima, očekuje da će partija dobiti u Dumi 349 mandata.

Prethodno je Ela Pamfilova, predsednik Centralne izborne komisije Rusije, izvestila da je izlaznost na izborima za Državnu dumu 2026. godine premašila 59 odsto. Izlaznost na izborima 2016. godine bila je 47 odsto, a 2021. godine 51 odsto.

(Sputnjik)