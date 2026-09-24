TRAMP I SI SEDAJU ZA STO: Ovo će biti glavna tema razgovora
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp najavio je danas da će veštačka inteligencija (AI) biti "velika tema razgovora" koje će tokom dana imati sa predsednikom Kine Si Đinpingom, koji boravi u poseti Vašingtonu.
- Veliki dan sa predsednikom Kine Sijem. Super inteligencija (SI) će biti velika tema razgovora, ali želim da to ostavim tačno onako kako je sada. To je i stav Kine. Naša zaštitna ograda je Ministarstvo pravde (DOJ) - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Današnji sastanak Sija i Trampa uslediće u jeku trke za naoružanje između SAD i Kine zbog razvoja AI, u trenutku kada mnogi pozivaju na međunarodnu regulativu, navodi CBS njuz.
Tramp se do sada opirao pozivima na regulativu, a svetskim liderima je na Generalnoj skupštini UN ranije ove nedelje rekao: "Pobednik je onaj ko pobedi AI".
Si je juče doputovao u trodnevnu državnu posetu SAD, tokom koje će posetiti i Belu kuću, gde će se održati svečana večera na kojoj će učestvovati i mnogi predstavnici tehnološkog sektora.
(Tanjug)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
SI SLETEO U SAD: Dočekali ga Donald i Melanija Tramp (FOTO)
24. 09. 2026. u 01:13
SI DOLAZI U VAŠINGTON Tramp: Sa Kinom nam ide veoma dobro, Si je veliki džentlmen (VIDEO)
05. 09. 2026. u 09:45
NATO upozorava: Putin postaje sve neoprezniji i spremniji da prihvati rizik
2026-09-23 12:17:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)