Svet

TRAMP I SI SEDAJU ZA STO: Ovo će biti glavna tema razgovora

D.D.

24. 09. 2026. u 14:35

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PREDSEDNIK SAD Donald Tramp najavio je danas da će veštačka inteligencija (AI) biti "velika tema razgovora" koje će tokom dana imati sa predsednikom Kine Si Đinpingom, koji boravi u poseti Vašingtonu.

ТРАМП И СИ СЕДАЈУ ЗА СТО: Ово ће бити главна тема разговора

Foto:Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

- Veliki dan sa predsednikom Kine Sijem. Super inteligencija (SI) će biti velika tema razgovora, ali želim da to ostavim tačno onako kako je sada. To je i stav Kine. Naša zaštitna ograda je Ministarstvo pravde (DOJ)  - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Današnji sastanak Sija i Trampa uslediće u jeku trke za naoružanje između SAD i Kine zbog razvoja AI, u trenutku kada mnogi pozivaju na međunarodnu regulativu, navodi CBS njuz.

Tramp se do sada opirao pozivima na regulativu, a svetskim liderima je na Generalnoj skupštini UN ranije ove nedelje rekao: "Pobednik je onaj ko pobedi AI".

Si je juče doputovao u trodnevnu državnu posetu SAD, tokom koje će posetiti i Belu kuću, gde će se održati svečana večera na kojoj će učestvovati i mnogi predstavnici tehnološkog sektora.

(Tanjug)

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