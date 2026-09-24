TRAMP I SI SEDAJU ZA STO: Ovo će biti glavna tema razgovora

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp najavio je danas da će veštačka inteligencija (AI) biti "velika tema razgovora" koje će tokom dana imati sa predsednikom Kine Si Đinpingom, koji boravi u poseti Vašingtonu.

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- Veliki dan sa predsednikom Kine Sijem. Super inteligencija (SI) će biti velika tema razgovora, ali želim da to ostavim tačno onako kako je sada. To je i stav Kine. Naša zaštitna ograda je Ministarstvo pravde (DOJ) - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Današnji sastanak Sija i Trampa uslediće u jeku trke za naoružanje između SAD i Kine zbog razvoja AI, u trenutku kada mnogi pozivaju na međunarodnu regulativu, navodi CBS njuz.

Tramp se do sada opirao pozivima na regulativu, a svetskim liderima je na Generalnoj skupštini UN ranije ove nedelje rekao: "Pobednik je onaj ko pobedi AI".

Si je juče doputovao u trodnevnu državnu posetu SAD, tokom koje će posetiti i Belu kuću, gde će se održati svečana večera na kojoj će učestvovati i mnogi predstavnici tehnološkog sektora.

(Tanjug)