PELEGRINI U UN: Svet kojim vlada sila neće biti bezbedan

PREDSEDNIK Slovačke Peter Pelegrini upozorio je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da svet u kojem se međunarodni problemi rešavaju silom, promenom granica i kršenjem suvereniteta ne može da bude bezbedan i pozvao je na jačanje međunarodnog prava i reformu UN.

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- Previše sukoba je i dalje podstaknuto uverenjem da se politički problemi mogu rešiti silom, promenom granica, kršenjem suvereniteta i ignorisanjem međunarodnih pravila. Moramo da odbacimo tu logiku - rekao je Pelegrini.

Govoreći o reformi UN, Pelegrini je naveo da se Slovačka zalaže za postepene promene i da bi Savet bezbednosti trebalo bolje da odražava današnju realnost, uz snažniji glas nedovoljno zastupljenih zemalja i regiona.

On je podsetio i na kandidaturu Slovačke za članstvo u Savetu bezbednosti za period 2028-2029.

Pelegrini je posebno upozorio na rizike povezane sa veštačkom inteligencijom, uključujući nejednak pristup tehnologiji i sve veću upotrebu oružja i autonomnih sistema.

- Mašinama se nikada ne sme dozvoliti da samostalno donose odluke o životu i smrti- rekao je on.

Pozvao je na uspostavljanje međunarodnih pravila za nove tehnologije, po uzoru na postojeće okvire za nuklearno, hemijsko i biološko oružje, i ocenio da bi UN trebalo da imaju vodeću ulogu u tom procesu. Istovremeno je naveo da veštačka inteligencija, uz odgovornu upotrebu i ljudski nadzor, može da pomogne u diplomatiji, posredovanju i prevenciji sukoba.

Povodom sukoba u Ukrajini, Pelegrini je osudio napade na civilna područja i kritičnu infrastrukturu i rekao da Slovačka podržava svaki ozbiljan diplomatski napor koji može da doprinese okončanju rata i izgradnji bezbedne budućnosti za Ukrajinu.

Govoreći o Bliskom istoku, pozvao je na poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštitu civila, kao i na dostavljanje humanitarne pomoći, uključujući Gazu.

Kako je rekao, Slovačka podržava rešenje zasnovano na modelu dve države.

Pelegrini je ukazao i na građanski rat u Sudanu, koji je ocenio kao najveću humanitarnu krizu na svetu, i pozvao na veću pažnju međunarodne zajednice.

Govoreći o izboru novog generalnog sekretara UN, koji će naslediti Antonija Gutereša, Pelegrini je rekao da Slovačka podržava transparentan i inkluzivan proces zasnovan na zaslugama, uz uvažavanje regionalne raznolikosti i rodne ravnoteže.

(RT Balkan)