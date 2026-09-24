RUSKI DIPLOMATA UPOZORAVA: Zelenski igra na ivici pakla, hoće da uvuče Evropu i NATO u direktan sukob sa Rusijom
VLADIMIR Zelenski pokušava da po svaku cenu eskalira situaciju i uvuče Evropu i NATO u direktan sukob sa Rusijom, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski.
- Zelenskom su ponestale rakete-presretači zemlja-vazduh, koje su postale deficitarna roba na svetskim tržištima oružja, ali ipak ne prekida svoje provokacije protiv Rusije, pokušavajući da po svaku cenu eskalira situaciju i uvuče Evropu i NATO u direktan sukob sa našom zemljom - rekao je Poljanski na sednici Stalnog saveta OEBS-a.
Poljanski je dodao da Ukrajina gubi poslednje ostatke svoje industrije i infrastrukture, a stručnjaci sve češće upozoravaju da zemlji uoči zime preti potpuni energetski i saobraćajni kolaps.
- Ukrajinci ubrzano nestaju na frontu; mobilizacija na ulicama postaje sve oštrija i postavljaju se temelji za mobilizaciju žena, jer gotovo da nema vojno sposobnih muškaraca - rekao je ruski diplomata.
On je dodao i da evropske političke elite pripremaju svoje zemlje za direktan sukob sa Rusijom, uprkos raspoloženju svojih građana koji žele mir, a ne rat.
Govoreći o rešavanju sukoba o Ukrajini, Poljanski je napomenuo da Rusija nije dobila nikakve konkretne predloge od zapadnih zemalja ili Kijeva.
- Konstatujemo da još uvek nismo dobili nikakve konkretne predloge od zapadnih zemalja ili kijevskog režima za dugoročno rešenje sukoba u Ukrajini, a koji bi se bavili osnovnim uzrocima ukrajinske krize - napomenuo je Poljanski.
Rusija se zalaže za trajni mir, a ne za pauzu koja bi Kijevu samo dala vremena da obnovi svoje oružane snage.
- Rusija se zalagala i nastavlja da se zalaže za trajni mir, a ne za primirje koje bi kijevskom režimu samo pružilo predah da obnovi kapacitete svojih oružanih formacija. Po tom pitanju ne treba gajiti nikakve iluzije - istakao je Poljanski.
Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je izjavio da Rusija želi da okonča sukob u Ukrajini.
Ruski lider je naglasio da su Rusiji potrebni sporazumi dugoročnog karaktera, a ne kratkoročni prekid sukoba u Ukrajini.
(Sputnjik)
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