RUSKI DIPLOMATA UPOZORAVA: Zelenski igra na ivici pakla, hoće da uvuče Evropu i NATO u direktan sukob sa Rusijom

VLADIMIR Zelenski pokušava da po svaku cenu eskalira situaciju i uvuče Evropu i NATO u direktan sukob sa Rusijom, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski.

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- Zelenskom su ponestale rakete-presretači zemlja-vazduh, koje su postale deficitarna roba na svetskim tržištima oružja, ali ipak ne prekida svoje provokacije protiv Rusije, pokušavajući da po svaku cenu eskalira situaciju i uvuče Evropu i NATO u direktan sukob sa našom zemljom - rekao je Poljanski na sednici Stalnog saveta OEBS-a.

Poljanski je dodao da Ukrajina gubi poslednje ostatke svoje industrije i infrastrukture, a stručnjaci sve češće upozoravaju da zemlji uoči zime preti potpuni energetski i saobraćajni kolaps.

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- Ukrajinci ubrzano nestaju na frontu; mobilizacija na ulicama postaje sve oštrija i postavljaju se temelji za mobilizaciju žena, jer gotovo da nema vojno sposobnih muškaraca - rekao je ruski diplomata.

On je dodao i da evropske političke elite pripremaju svoje zemlje za direktan sukob sa Rusijom, uprkos raspoloženju svojih građana koji žele mir, a ne rat.

Govoreći o rešavanju sukoba o Ukrajini, Poljanski je napomenuo da Rusija nije dobila nikakve konkretne predloge od zapadnih zemalja ili Kijeva.

- Konstatujemo da još uvek nismo dobili nikakve konkretne predloge od zapadnih zemalja ili kijevskog režima za dugoročno rešenje sukoba u Ukrajini, a koji bi se bavili osnovnim uzrocima ukrajinske krize - napomenuo je Poljanski.

Rusija se zalaže za trajni mir, a ne za pauzu koja bi Kijevu samo dala vremena da obnovi svoje oružane snage.

- Rusija se zalagala i nastavlja da se zalaže za trajni mir, a ne za primirje koje bi kijevskom režimu samo pružilo predah da obnovi kapacitete svojih oružanih formacija. Po tom pitanju ne treba gajiti nikakve iluzije - istakao je Poljanski.

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je izjavio da Rusija želi da okonča sukob u Ukrajini.

Ruski lider je naglasio da su Rusiji potrebni sporazumi dugoročnog karaktera, a ne kratkoročni prekid sukoba u Ukrajini.

(Sputnjik)

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