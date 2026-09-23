ITALIJA SE VRAĆA NUKLEARNOJ ENERGIJI: Projekat je predstavio ministar za životnu sredinu i energetsku bezbednost Đilberto Piketo Fratin
ITALIJANSKI Senat je usvojio Zakon o povratku proizvodnje održive nuklearne energije, a koja je bila suspendovana referendumom 1987. godine, sada isključujući tradicionalne elektrane iz projekta, poput onih koje rade decenijama u mnogom delovima sveta i ograničava instalacije na male modularne reaktore.
Reč je o reaktorima za brzu izgradnju sledeće generacije, ali te tehnologije zahtevaju godine razvoja, rok za instalaciju svih je do 2050. godine. Zakon time delegira vladu da donese u narednoj godini jednu ili više zakonskih uredbi kojima će biti regulisana proizvodnja, a u skladu sa merama EU. Dakle, biće to nukelarna energija za civilnu upotrebu, reaktori sa izlaznom snagom ispod 300 megavata, što je otprilike količina energije potrebna srednje velikom gradu.
Mali nuklearni reaktori bi mogli da budu instalirani u određenim oblastima kao što je blizina industrijskih zona gde se troši mnogo električne energije, a gde postoji problem snabdevanja.
Premijerka Đorđa Meloni se oglasila tim povodim na društvenim mrežama: „Posle skoro 40 godina Italija se vraća regularnom okviru za proizvodnju nuklearne energije. Hrabar i razuman čin, jer danas uvozimo električnu energiju koju proizvode nukelarne elektrane u susednim zemljama, a ne možemo sami da je proizvedemo“.
Sada će vlada izraditi implementacione propise o bezbednosti, ovlašćenjima, upravljanju otpada i odnosima sa lokalnim zajednicama. Očekuje se da će nuklearna energija činiti 3,5 procenta električne energije 2040. godine.
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