Svet

NASTAVAK ČISTKE U VRHU UKRAJINSKE VOJSKE: Naslednik Sirskog smenio zamenika, Zelenski mora da udari potpis

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

23. 09. 2026. u 22:54

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GLAVNOKOMANDUJUĆI Oružanih snaga Ukrajine Mihail Drapatij smenio je sa funkcije zamenika Andreja Lebedenka, kojeg je na tu poziciju postavio bivši glavnokomandujući Aleksandar Sirski, saopštila je poslanica Vrhovne rade Marjana Bezuglaja.

НАСТАВАК ЧИСТКЕ У ВРХУ УКРАЈИНСКЕ ВОЈСКЕ: Наследник Сирског сменио заменика, Зеленски мора да удари потпис

Foto: AP

 - Drapatij je smenio Lebedenka, zamenika kojeg je postavio Sirski - napisala je Bezuglaja na svom Telegram kanalu.

Prema podacima Bezuglaje, Drapatij je umesto njega predložio Artema Martinenka, jednog od programera ukrajinskog sistema „Delta“. Kako je navela poslanica, Martinenko će biti zadužen za inovacije u Oružanim snagama Ukrajine.

Prema navodima Bezuglaje, predlog o njegovom imenovanju trebalo bi da potpiše Vladimir Zelenski.

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