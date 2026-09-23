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RUSI LIKVIDIRALI VISOKE UKRAJINSKE OFICIRE: Ubijeni potpukovnik Besarabčik i major Kušnirenko

Novosti online

23. 09. 2026. u 21:24

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UKRAJINSKI viši oficiri, potpukovnik Vasilj Besarabčik i major Aleksandar Kušnirenko, likvidirani su od strane ruskih trupa u zoni sprovođenja Specijalne vojne operacije (SVO). Ovo je za agenciju TASS saopšteno iz ruskih bezbednosnih struktura.

РУСИ ЛИКВИДИРАЛИ ВИСОКЕ УКРАЈИНСКЕ ОФИЦИРЕ: Убијени потпуковник Бесарабчик и мајор Кушниренко

MOD Rusije

- U Dnjepropetrovskoj oblasti likvidiran je potpukovnik Oružanih snaga Ukrajine Vasilj Grigorovič Besarabčik. U Sumskoj oblasti likvidiran je komandant bataljona 119. zasebne brigade Teritorijalne odbrane, major Aleksandar Vladimirovič Kušnirenko - rekao je sagovornik agencije.

Precizan raketni udar u Harkovskoj oblasti

Prema njegovim informacijama, u gradu Balakleja u Harkovskoj oblasti takođe je likvidiran mlađi poručnik Mihail Gernešij, i to kao rezultat preciznog raketnog udara na tačku privremenog razmeštaja 8. puka Snaga za specijalne operacije Ukrajine.

(TASS)

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