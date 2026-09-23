RUSI LIKVIDIRALI VISOKE UKRAJINSKE OFICIRE: Ubijeni potpukovnik Besarabčik i major Kušnirenko
UKRAJINSKI viši oficiri, potpukovnik Vasilj Besarabčik i major Aleksandar Kušnirenko, likvidirani su od strane ruskih trupa u zoni sprovođenja Specijalne vojne operacije (SVO). Ovo je za agenciju TASS saopšteno iz ruskih bezbednosnih struktura.
- U Dnjepropetrovskoj oblasti likvidiran je potpukovnik Oružanih snaga Ukrajine Vasilj Grigorovič Besarabčik. U Sumskoj oblasti likvidiran je komandant bataljona 119. zasebne brigade Teritorijalne odbrane, major Aleksandar Vladimirovič Kušnirenko - rekao je sagovornik agencije.
Precizan raketni udar u Harkovskoj oblasti
Prema njegovim informacijama, u gradu Balakleja u Harkovskoj oblasti takođe je likvidiran mlađi poručnik Mihail Gernešij, i to kao rezultat preciznog raketnog udara na tačku privremenog razmeštaja 8. puka Snaga za specijalne operacije Ukrajine.
(TASS)
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