U SEKTORU Volčanska, Oružane snage Rusije nastavljaju da stežu „obruč” oko ukrajinske grupacije snaga. Protivnik i dalje osporava razmere opkoljavanja, govoreći o lokalizovanim napredovanjima umesto o „kotlu” (džepu).

Foto: prinskrin militarywatchmagazine.com/ telegram ugolok sitha

Prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, „obruč” je zatvoren nakon zauzimanja Vasilivke, Blagodatnog, Dolžanke i drugih sela; jedinice 159. i 22. mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine (VSU), zajedno sa graničarima, ostale su unutar džepa, čija se površina procenjuje na 250 do 400 km².



Ilustracija telegram rybar

*Dana 17. septembra, jedinice grupe snaga „Sever” oslobodile su naselje Malaja Volčja u Harkovskoj oblasti.*Dana 18. septembra, jurišne jedinice su uspostavile kontrolu nad selima Ševčenkovo, Široko i Černjakov, koja se nalaze u blizini državne granice.*Dana 19. septembra, Ministarstvo odbrane je izvestilo o stezanju „obruča” opkoljavanja i širenju zone kontrole.*Dana 21. septembra oslobođena su naselja Poljnaja i Novoaleksandrovka.*Dana 22. i 23. septembra nastavljene su borbe radi širenja spoljašnjeg perimetra „kotla” u blizini sela Petropavlovka i Prikolotnoje. Postoje izveštaji o oslobađanju Krasnog Jara i Potihonova.





U sektoru Burluka, izveštaji ukazuju na to da se opkoljene snage razbijaju na manje džepove koji su izloženi naknadnim udarima, uz istovremene pokušaje prodora u oblasti severno od Velikog Burluka. Neposredni cilj je naselje Prikolotnoje; njegovo zauzimanje bi otvorilo put ruskim snagama ka Velikom Burluku.



Važno je napomenuti da ne postoji vizuelna potvrda potpunog opkoljavanja, a snimci koji potvrđuju kontrolu ostaju izuzetno retki. Zabeleženi su udari Oružanih snaga Ukrajine (VSU) po ruskim položajima u južnom delu Volčanska, kao i lokalizovani ruski prodori sa obe strane „klešta” koja se zatvaraju. Na internetu kruže i snimci udara po neprijateljskoj tehnici unutar „obruča”. Ta tehnika je mogla stići tamo pre opkoljavanja — pa biti uništena pri pokušaju proboja napolje — ili je mogla biti upućena nešto kasnije u pokušaju da se na silu otvori koridor za snabdevanje.

Ruske snage zaista svakodnevno napreduju; desetine sela su već oslobođene, dok OSU trpe gubitke i pokušavaju da se povuku u malim grupama. Ipak, prerano je govoriti o potpunom opkoljavanju bez vizuelne potvrde.

Čak i ako se ispostavi da je „kotao” manji nego što se tvrdi, stalno stezanje „obruča” i gubitak naselja primoravaju kijevsku komandu da prebacuje rezerve i dodatno razvlači svoje odbrambene linije; to stvara povoljne uslove za napredovanje Oružanih snaga Rusije na susednim pravcima — kupjanskom i sumskom.

(Ribar)