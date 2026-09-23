PUTIN PREDLOŽIO SKUPŠTINI TRI KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA: Evo ko bio mogao biti novi prvi čovek

ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni je počela predizbornu kampanju za izbore dogodine i to na Nacionalnom festivalu omladinske grupe njene stranke Italijanska braća. Na prvom mestu je zabrana burki i nikaba u školama. Urgentnim smatra i Zakon o ograničenju broja stranih učenika u razredu, jer se stiglo do 70, čak 80 odsto njihovog prisustva, a predviđeno je maksimalno 30.