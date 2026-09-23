PUTIN PREDLOŽIO SKUPŠTINI TRI KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA: Evo ko bio mogao biti novi prvi čovek
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin predložio je Narodnoj skupštini Dagestana tri kandidata za funkciju predsednika republike, među kojima je i vršilac dužnosti predsednika regiona Fjodor Ščukin, saopštio je parlament Dagestana.
Putin je 4. aprila prihvatio ostavku predsednika Dagestana Sergeja Melikova i imenovao Fjodora Ščukina za vršioca dužnosti predsednika republike. Ščukin je prethodno bio predsednik Vrhovnog suda Dagestana, prenose RIA Novosti.
- Predsednik Rusije Vladimir Putin predložio je Narodnoj skupštini Republike Dagestan tri kandidata za funkciju predsednika regiona. Među kandidatima su: vršilac dužnosti predsednika Republike Dagestan Fjodor Ščukin, potpredsednik Narodne skupštine Dagestana Kamil Davdijev i šef poslaničke grupe KPRF u Narodnoj skupštini Dagestana Samir Abdulhalikov - navodi se u saopštenju.
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