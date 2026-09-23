Svet

RUSIJA NE NASEDA NA TRIKOVE: Nećemo ponovo nasedati na mamac

Novosti online

23. 09. 2026. u 21:05

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LEONID Slucki, predsednik Odbora Državne dume za međunarodne poslove i lider Liberalno-demokratske partije Rusije, naglasio je da Rusija neće podržati ideju o prekidu vatre zarad pregovora sa Ukrajinom.

РУСИЈА НЕ НАСЕДА НА ТРИКОВЕ: Нећемо поново наседати на мамац

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

- Nećemo ponovo nasedati na ovaj mamac - naglasio je političar u razgovoru za TASS.

Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je istakao da Rusija neće praviti pauzu u SVO radi pregovora u bilo kom formatu.

Dmitrij Peskov izjavio je da se Moskva zalaže za uspostavljanje trajnog mira u Ukrajini, a ne za privremeni prekid vatre.

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