OTIMAČINA SE PRODUŽAVA Kac poručio el Šari: Golanska visoravan sastavni i večni deo Izraela

IZRAELSKI ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da je Golanska visoravan "sastavni i večni deo Izraela" i da izraelska vojska neće da se povuče iz zone razdvajanja u Siriji koju kontroliše od svrgavanja sirijskog predsednika Bašara el Asada 2024. godine.

Foto: AP Photo/Majdi Mohammed)

On je to poručio odgovarajući na izjavu sirijskog predsednika Ahmeda Šare da je Golanska visoravan teritorija Sirije, prenosi Tajms of Izrael.

-Nećemo da se povučemo sa planine Hermon i iz bezbednosne zone, koji su zauzeti u herojskim borbama tokom odbrambenog rata 1973. godine, a zatim predati Siriji Sporazumom o razdvajanju snaga iz 1974. godine, pod jasno utvrđenim uslovima koji su prekršeni, naveo je Kac u saopštenju.

On je rekao da je Sirija, u međuvremenu, postala "iranska baza i pretnja Izraelu i njegovim granicama", dodajući da će izraelske snage ostati na planini Hermon i u bezbednosnoj zoni "sve dok postoji džihadistička pretnja granici i izraelskim zajednicama", bilo da dolazi od sirijskih bezbednosnih snaga ili drugih džihadističkih organizacija i grupa u Siriji.

Kac je upozorio da će, ukoliko Izrael bude napadnut sa teritorije Sirije, svaka teritorija koju zauzme zauvek ostati izraelska u skladu sa zakonima ratovanja.

-Nećemo da dozvolimo da Sirija postane pretnja Izraelu i preduzećemo neophodne mere da to sprečimo, poručio je Kac.

Predsednik Sirije Ahmed Al Šara izjavio je tokom obraćanja pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da će Golanska visoravan ostati sirijska zemlja i da su sve odluke o aneksiji nevažeće prema rezolucijama UN.

-Posvećeni smo sporazumu iz 1974. i pozivamo na povlačenje Izraela sa naših teritorija, poručio je Al Šara.

Izrael je 1981. godine anektirao Golansku visoravan, ali većina međunarodne zajednice smatra da je ta teritorija deo Sirije, navodi izraelski portal.

Tanjug

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