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NAKON UBISTVA ŠEFA KARTELA, KRENULE BORBE NA ULICAMA De la Esprijela: Ići ćemo na sve bandite bez milosti (VIDEO)

Ј.О.С.

23. 09. 2026. u 18:55

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PREDSEDNIK Kolumbije Abelardo de la Esprijela otputovao je u Santa Martu nakon što je naredio militarizaciju grada zbog napada koje su izvele Samoodbrambene snage Sijera Nevade (ACSN).

НАКОН УБИСТВА ШЕФА КАРТЕЛА, КРЕНУЛЕ БОРБЕ НА УЛИЦАМА Де ла Еспријела: Ићи ћемо на све бандите без милости (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Nalazim se u naselju Kristo Rej, u Santa Marti, i zajedno sa našim snagama bezbednosti direktno patroliramo svim naseljima - izjavio je predsednik putem svog naloga na mreži Iks po sletanju u Santa Martu, prenosi kolumbijski Tjempo. 

Takođe je upozorio da ilegalne grupe neće uspeti da pokore zemlju i poručio da će država odgovoriti svim raspoloživim kapacitetima.

- Ovi bedni članovi 'Pašenke', Osvajači Sijere, narko-teroristi klana del Golfo, neće pokoriti kolumbijski narod i želim da znaju da imaju predsednika koji će ih braniti sa punom odlučmenošću. Ići ćemo na sve te bandite bez ikakve milosti - rekao je De la Esprijela.

U međuvremenu, ova grupa je navodno pokrenula oružanu blokadu u prestonici departmana Magdalena, navodi Tjempo.

Banditima se odgovara punom snagom države! U znak odgovora na pretnje i aktove zastrašivanja Samoodbrambenih snaga Osvajača Sijera Nevade usmerene protiv trgovaca, prevoznika i građana, naredio sam hitnu pojačanu vojnu i policijsku prisutrnost u Santa Marti - rekao je kolumbijski predsednik nekoliko sati pre polaska za Santa Martu.

De la Esprijela je potvrdio da su u Santa Marti već uhapšena trojica navodnih članova ove strukture, dok su još dvojica privedena u Riohači.

- Instrukcija, koju smo dali našim snagama bezbednosti, je decidirana. Zaštititi region, ponovo uspostaviti potpunu teritorijalnu kontrolu i upotrebiti sve legitimne kapacitete države protiv onih koji istraju u kriminalu, uvek u okvirima Ustava i zakona - naglasio je predsednik.

Istakao je da će lično boraviti na terenu kako bi predvodio vladine akcije, pružio podršku snagama bezbednosti i zaštitio građane kojima ove kriminalne strukture prete.

Čolo je drugi visoki član Samoodbrambene snage Sijera Nevade koga su državne snage bezbednosti likvidirale za manje od mesec dana, nakon što je komandant poznat kao Bendito Menor ubijen u La Guahiri.

Kako se navodi u objavama na društvenim mrežava, u Santa Marti su zabeležene blokader u naseljima i trgovinskim zonama, a objavljeni su i snimci paljenja autobusa i nekoliko šlepera na karipskom autoputu Tronkal del Karibe, piše Tjempo.

U akciji snaga bezbednosti uhapšene su tri osobe, a zaplenjeno je 10 pušaka, dva bacača granata, dva pištolja, osam bombi i velika količina vojne opreme.

(El Tjempo)

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