BRITANIJA OSNOVALA NOVU VOJNU JEDINICU: Stiže nova eskadrila za svemirsku odbranu
VELIKA Britanija pokreće Treću eskadrilu za svemirsku odbranu (No III Space Effects Squadron), koja je posvećena odbrani satelita, zaštiti vitalnih usluga na Zemlji i potencijalnoj podršci ofanzivnim operacijama.
Britanski ministar odbrane Bes Striting najavio je osnivanje ove jedinice za svemirske efekte uz upozorenje da Britanija mora da "održi korak u novoj svemirskoj trci" na konferenciji o svemirskoj moći.
- Kontrola nad morima je bila ključni element odvraćanja u 19. veku. Zato je Britanija izgradila najmoćniju ratnu mornaricu u istoriji. U 20. veku to je bila kontrola nad nebom, te smo izgradili vazduhoplovstvo svetske klase koje nas štiti. Ovaj vek zavisi od kontrole nad svemirom - rekao je Striting, prenosi Gardijan.
Načelnik štaba vazduhoplovstva, maršal avijacije ser Harv Smit, izjavio je danas da svemir viš nije "samo sporedna podrška vojnim operacijama", već "arena direktnog nadmetanja, gde se naša vojna prednost može lako steći ili izgubiti".
Nova eskadrila Kraljevskog vazduhoplovstva (RAF) štitiće satelite koji se koriste za upozoravanje na raketne napade, obezbeđivanje komunikacija i vođenje brodova, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Jedinicu čini specijalizovano osoblje iz svih grana vojske kako bi se suprotstavila neprijateljskim aktivnostima u orbiti i zaštitila satelite od kojih država svakodnevno zavisi.
Britanija ulazi u svemirsku trku
Britansko ministarstvo odbrane navodi da će nova eskadrila delovati protiv tih pretnji koristeći naprednu tehnologiju, uključujući elektronsko ratovanje, "kako bi omela, onesposobila i neutralisala neprijateljske akcije".
Cilj je da jedinica podržava i ofanzivne i defanzivne svemirske operacije, a vremenom će se širiti kako novi kapaciteti budu ulazili u upotrebu.
Velika Britanija je zvanično isključila mogućnost testiranja destruktivnih protivsatelitskih projektila i nastavlja da radi kroz komitet Ujedinjenih nacija za mirno korišćenje svemira na promociji normi, pravila i principa odgovornog ponašanja u svemiru, piše Gardijan.
Ovi potezi dolaze nakon upozorenja da druge zemlje šire svoje vojne kapacitete u svemiru.
Britanska svemirska komanda saopštila je prošle godine da je Rusija u više navrata pokušavala da ometa britanske vojne satelite.
(Gardijan)
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