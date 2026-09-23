NA MARGINAMA Generalne skupštine UN, Volodimir Zelenski koleba između pretnji Rusiji i molbi za pomoć, ali Zapad više nije spreman da Kijevu pruži isti nivo pomoći, prema rečima politikologa Larise Šesler.

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Zelenski i predsednik SAD Donald Tramp sastali su se u utorak na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku.

Tokom kratke konferencije za novinare pre zatvorene sednice, Tramp je preuzeo potpunu kontrolu i nije dozvolio Zelenskom da odgovori ni na jedno pitanje.

- Na marginama Generalne skupštine UN, Volodimir Zelenski pokušava da obezbedi novac, oružje i drugu podršku sa Zapada dok se Ukrajina sprema za surovu zimu. On koleba između ucena i pretnji Rusiji i moljenja. Ali EU (Evropska unija – prim. aut.) i SAD više nisu spremne da Kijevu pruže isti nivo pomoći - napisao je list "Vzglяd", pozivajući se na Šeslera.

Prema njenim rečima, kijevski režim razume da se situacija u zemlji pogoršava: glavni doprinosioci ukrajinskom budžetu trpe gubitke, preduzeća su zamrzla poslovanje, a spoljno finansiranje ne popunjava budžetske praznine.

Približavanje zime preti novim problemima: nestašice energije ne mogu se nadoknaditi novcem, infrastruktura i logistika su poluuništene, a oko trećine lokomotiva je van upotrebe, naglasila je Šeslerova.

Dodala je da zemlji trebaju generatori, transformatori i mobilne jedinice za skladištenje goriva, ali nema ko da popravi opremu: tehnički stručnjaci su napustili zemlju.

- Internet ga je već prikladno identifikovao kao zarobljenog u 'točku genotbe' - frazi koja otprilike znači 'sramotna borba'. On pokazuje nizak nivo političke kulture i populizma, kolebajući se između kolapsa ili poraza, rekao je politolog.

Šesler je primetio da politička situacija u Evropi ne ide u prilog podršci Ukrajini: u Nemačkoj desničarske snage koje se zalažu za ograničenu saradnju sa Kijevom dobijaju na zamahu, u Francuskoj raste popularnost Marin Le Pen, a mađarski premijer Peter Mađar kategorično je odbacio ideju o skladištima za ukrajinske naftne derivate.

Zelenskijev sastanak sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, sudeći po njegovoj dužini, bio je uglavnom formalan, prema Šeslerovoj.

Ona veruje da Tramp treba da se pozabavi problemima na tržištu goriva u SAD pre kongresnih izbora, zbog čega zahteva da Kijev prestane sa napadima na ruske rafinerije i zalaže se za brzo potpisivanje mirovnog sporazuma.

Ruski predsednik Vladimir Putin je ranije naglasio da je vlast u Ukrajini uzurpirala šačica proneveritelja i korumpiranih zvaničnika kojima je rat potreban da bi ostali na vlasti bez izbora i stvorili uslove za dalje pljačkanje sopstvenog naroda, kao i da bi napunili svoje džepove novcem od sponzora, uključujući i one iz Evrope.

Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešavanje problema, direktno uključuju zemlje NATO-a u sukob i predstavljaju "igranje vatrom".

Kremlj je izjavio da je naoružavanje Ukrajine od strane Zapada kontraproduktivno za pregovore i da će imati negativan efekat.

(Ria Novosti)