DRAMA U SALI GENERALNE SKUPŠTINE UN: Erdogan žestoko isprozivao Izrael, njihovi predstavnici ustali i otišli (VIDEO)

PREDSEDNIK Turske Redžep Tajip Erdogan oštro je osudio postupke Izraela u Pojasu Gaze i na okupiranoj Zapadnoj obali tokom govora pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija.

Foto: Printskrin/Iks/@AdityaRajKaul/@clashreport

Takođe je izjavio da UN nisu ispunile svoju obavezu očuvanja mira i bezbednosti. Dok je izraelska delegacija napuštala salu uz aplauz palestinskih predstavnika, Erdogan je govorio o „ratnim zločinima koji se nastavljaju u Gazi” i sve češćim napadima doseljenika na Zapadnoj obali.

Israeli Delegation earlier today left the @UN General Assembly during the speech of Erdogan. https://t.co/zRQbffq4i0 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) September 22, 2026

- Uz podršku američkog predsednika Donalda Trampa, doprineli smo uspostavljanju prekida vatre. Pa ipak, uprkos tom takozvanom primirju, više od 1.300 civila je ubijeno u Gazi - rekao je Erdogan.

Naglasio je da Izrael ne zaustavlja operacije u Gazi, iako su Hamas i druge palestinske grupe prihvatile drugu fazu okvirnog sporazuma o prekidu vatre iz oktobra. Upozorio je da „Zapadna obala prolazi kroz svoj najteži period dok ilegalni izraelski doseljenici okupiraju region“.

NOW: Israeli delegation leaves the assembly during Turkish President Erdogan’s speech at the UNGA. https://t.co/YoyN8hM9KI — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Opisao je Gazu kao „najnehumaniji i najsramniji koncentracioni logor našeg vremena”.

- Suočeni smo sa genocidnim mentalitetom koji nikada ne može da se zasiti ubijanja. Niko ko poseduje humanost, milosrđe ili savest ne bi smeo da zatvara oči pred time - dodao je.

(Indeks.hr)

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