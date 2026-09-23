DRAMA U SALI GENERALNE SKUPŠTINE UN: Erdogan žestoko isprozivao Izrael, njihovi predstavnici ustali i otišli (VIDEO)
PREDSEDNIK Turske Redžep Tajip Erdogan oštro je osudio postupke Izraela u Pojasu Gaze i na okupiranoj Zapadnoj obali tokom govora pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija.
Takođe je izjavio da UN nisu ispunile svoju obavezu očuvanja mira i bezbednosti. Dok je izraelska delegacija napuštala salu uz aplauz palestinskih predstavnika, Erdogan je govorio o „ratnim zločinima koji se nastavljaju u Gazi” i sve češćim napadima doseljenika na Zapadnoj obali.
- Uz podršku američkog predsednika Donalda Trampa, doprineli smo uspostavljanju prekida vatre. Pa ipak, uprkos tom takozvanom primirju, više od 1.300 civila je ubijeno u Gazi - rekao je Erdogan.
Naglasio je da Izrael ne zaustavlja operacije u Gazi, iako su Hamas i druge palestinske grupe prihvatile drugu fazu okvirnog sporazuma o prekidu vatre iz oktobra. Upozorio je da „Zapadna obala prolazi kroz svoj najteži period dok ilegalni izraelski doseljenici okupiraju region“.
Opisao je Gazu kao „najnehumaniji i najsramniji koncentracioni logor našeg vremena”.
- Suočeni smo sa genocidnim mentalitetom koji nikada ne može da se zasiti ubijanja. Niko ko poseduje humanost, milosrđe ili savest ne bi smeo da zatvara oči pred time - dodao je.
(Indeks.hr)
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