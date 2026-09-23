Svet

NEVIDLJIVA ČELIČNA ZAVESA NAD RUSIJOM: PVO pokosila čak 514 ukrajinskih dronova

P. Đurđević

23. 09. 2026. u 09:59

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DEŽURNE snage PVO su tokom noći presrele i uništile 514 ukrajinske bespilotne letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

НЕВИДЉИВА ЧЕЛИЧНА ЗАВЕСА НАД РУСИЈОМ: ПВО покосила чак 514 украјинских дронова

Foto: AI generated/ChatGPT

Naime, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Kurske, Brjanske, Voronješke, Orlovske, Kaluške, Lipecke, Tambovske, Rjazanjske, Nižegorodske, Smolenske, Saratovske, Samarske, Uljanovske i Rostovske oblasti, Krasnodarskog kraja, Krima, Baškortostana i Tatarstana, kao i iznad voda Azovskog i Crnog mora.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

(RT Balkan)

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