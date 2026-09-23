NEVIDLJIVA ČELIČNA ZAVESA NAD RUSIJOM: PVO pokosila čak 514 ukrajinskih dronova
DEŽURNE snage PVO su tokom noći presrele i uništile 514 ukrajinske bespilotne letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Naime, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Kurske, Brjanske, Voronješke, Orlovske, Kaluške, Lipecke, Tambovske, Rjazanjske, Nižegorodske, Smolenske, Saratovske, Samarske, Uljanovske i Rostovske oblasti, Krasnodarskog kraja, Krima, Baškortostana i Tatarstana, kao i iznad voda Azovskog i Crnog mora.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
LAVROV STIGAO U NjUJORK, SVI ČEKAJU JEDAN SASTANAK: Evo o čemu se radi (VIDEO)
23. 09. 2026. u 08:20
ŠOKANTAN OBRT: Zelenski spreman za susret sa Putinom - Tramp kreće u novu mirovnu misiju
23. 09. 2026. u 07:36
SIBIGA ZAKUKAO: Ukidanje sankcija dvojici ruskih milijardera "sramotna i neopravdana"
22. 09. 2026. u 20:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)