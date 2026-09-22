"TO BI BILA ODLIČNA IDEJA": Rubio otkrio šta će Tramp predložiti Zelenskom

AMERIČKI predsednik Donald Tramp spreman je da preduzme sve što je u njegovoj moći kako bi se okončao ukrajinski sukob, izjavio je za medije državni sekretar SAD Marko Rubio.

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On je istakao da će SAD predložiti zaustavljanje napada na ukrajinsku infrastrukturu i ruska energetska postrojenja.

On je precizirao da Tramp želi na sastanku sa šefom ukrajinskog režima Vladimirom Zelenskim da razgovara o tome da Moskva i Kijev prekinu međusobne udara na energetsku infrastrukturu.

Govorimo o zamrzavanju u smislu zaustavljanja napada. To je upravo ono što bismo predložili, dodao je Rubio.

- Mislimo da bi to bila odlična ideja, prekid vatre (u vezi sa napadima na) energetsku infrastrukturu, gde ni ukrajinska infrastruktura ni ruske zalihe energenata ne bi bile napadnute - naglasio je Rubio, napominjući da bi to bio „idealan ishod“.

Nedopustivo da brodovi povezani sa SAD budu meta ukrajinskih napada

Zvaničnik je konstatovao da je Vašington zabrinut zbog toga što su se brodovi sa naftom, povezani sa SAD, našli na meti napada Kijeva.

- Za poslednjih nekoliko meseci brodovi povezani sa SAD više puta su bili mete napada - verovatno ne namerno, ali ipak su bili mete Ukrajine. To ne možemo da dopustimo. To mora da se reši - rekao je Rubio.

SAD će okončati ukrajinski sukob

Američki zvaničnik je izrazio uverenje da se SAD se nadaju da će okončati ukrajinski sukob.

Američki državni sekretar rekao je da za ukrajinski sukob ne postoji vojno rešenje i završiće se za pregovaračkim stolom.

- SAD nastavljaju da održavaju kontakte sa Rusijom i Ukrajinom u vezi sa rešavanjem sukoba. SAD nastavljaju da tragaju za načinima kako da približe stavove strana u sukobu - dodao je Rubio.

Sastanak šefa Bele kuće i Zelenskog predviđen je za večeras.

(Sputnjik)