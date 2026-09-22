OVO JE PRELILO ČAŠU STRPLJENJA TRAMPA Rubio: Brodovi povezani sa SAD bili mete napada Kijeva, to ne možemo da dopustimo
AMERIČKI predsednik Donald Tramp spreman je da preduzme sve što je u njegovoj moći kako bi se okončao ukrajinski sukob, rekao je državni sekretar SAD Marko Rubio. On je dodao da su SAD zabrinute zbog toga što su se brodovi sa naftom, povezani sa SAD, našli na meti napada Kijeva.
-Za poslednjih nekoliko meseci brodovi povezani sa SAD više puta su bili mete napada - verovatno ne namerno, ali ipak su bili mete Ukrajine. To ne možemo da dopustimo. To mora da se reši, rekao je Rubio za američku televiziju.
Američki zvaničnik je rekao da se SAD se nadaju da će okončati ukrajinski sukob.
On je istakao da Tramp želi na sastanku sa šefom ukrajinskog režima Vladimirom Zelenskim da razgovara o tome da Moskva i Kijev prekinu međusobne udara na energetsku infrastrukturu.
Sastanak je predviđen za večeras.
Američki državni sekretar rekao je da za ukrajinski sukob ne postoji vojno rešenje i završiće se za pregovaračkim stolom.
"SAD nastavljaju da održavaju kontakte sa Rusijom i Ukrajinom u vezi sa rešavanjem sukoba. SAD nastavljaju da tragaju za načinima kako da približe stavove strana u sukobu", dodao je Rubio.
sputnikportal.rs
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