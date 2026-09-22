NAPRAVIO ZALIHE PIRINČA I DŽEMA: Poljski šef diplomatije se priprema za slučaj rata
POLjSKI ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski napravio je zalihe pirinča i džema i odredio lokaciju skloništa u slučaju rata ili druge vanredne situacije, prenose poljski mediji.
Na pitanje da li je pripremio ranac za evakuaciju, Sikorski je rekao da je napravio zalihe pirinča, da kod kuće ima ručnu pumpu i da je skuvao džem od voća iz sopstvene bašte.
„Imam bezbednosna uputstva i isplanirao sam gde se nalazi sklonište. Svako bi trebalo da zna kako se stavlja zavoj. To je korisno čak i u mirnodopskim uslovima“, rekao je Sikorski.
On je građanima Poljske preporučio da obrate pažnju na uputstva vlasti o pripremi za vanredne situacije.
Poljske vlasti ranije su preporučile stanovništvu da pripremi komplet za preživljavanje koji bi u slučaju vanredne situacije, prirodne katastrofe, evakuacije ili nestanka struje trebalo da omogući samostalno funkcionisanje najmanje 72 sata.
(Sputnjik)
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