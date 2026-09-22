NAPRAVIO ZALIHE PIRINČA I DŽEMA: Poljski šef diplomatije se priprema za slučaj rata

POLjSKI ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski napravio je zalihe pirinča i džema i odredio lokaciju skloništa u slučaju rata ili druge vanredne situacije, prenose poljski mediji.

foto: Newspix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na pitanje da li je pripremio ranac za evakuaciju, Sikorski je rekao da je napravio zalihe pirinča, da kod kuće ima ručnu pumpu i da je skuvao džem od voća iz sopstvene bašte.

„Imam bezbednosna uputstva i isplanirao sam gde se nalazi sklonište. Svako bi trebalo da zna kako se stavlja zavoj. To je korisno čak i u mirnodopskim uslovima“, rekao je Sikorski.

On je građanima Poljske preporučio da obrate pažnju na uputstva vlasti o pripremi za vanredne situacije.

Poljske vlasti ranije su preporučile stanovništvu da pripremi komplet za preživljavanje koji bi u slučaju vanredne situacije, prirodne katastrofe, evakuacije ili nestanka struje trebalo da omogući samostalno funkcionisanje najmanje 72 sata.

(Sputnjik)