"SVE ŠIRE LINIJE RASCEPA U SVETU" Gutereš: Zajedno raditi na rešavanju problema

GENERALNI sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš predstavio je danas, na početku Generalne debate u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine UN, svoj izveštaj o radu svetske organizacije, ističući da se linije rascepa u današnjem svetu proširuju i da svet mora zajedno da radi u "međuzavisnosti" kako bi rešio probleme.

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"Linije rascepa u našem svetu su sve šire", upozorio je Gutereš, koji napušta funkciju krajem godine jer mu ističe mandat.

On je kao ključne probleme naveo geopolitičke sukobe, klimatsku krizu i brzi razvoj veštačke inteligencije.

Umesto da dopuštamo da svet i dalje srlja u rasparčavanje i nepoverenje, Gutereš je pozvao na "svet izgrađen na međuzavisnosti i podržan gustom mrežom ekonomskih, političkih, socijalnih i tehnoloških veza".

Generalna debata u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počela je danas i trajaće do 28. septembra, a svetski lideri govoriće o globalnim izazovima i prioritetima pod temom "Obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom: Ujedinjene nacije koje služe svima".



(Tanjug)