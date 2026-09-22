"SVE ŠIRE LINIJE RASCEPA U SVETU" Gutereš: Zajedno raditi na rešavanju problema
GENERALNI sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš predstavio je danas, na početku Generalne debate u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine UN, svoj izveštaj o radu svetske organizacije, ističući da se linije rascepa u današnjem svetu proširuju i da svet mora zajedno da radi u "međuzavisnosti" kako bi rešio probleme.
"Linije rascepa u našem svetu su sve šire", upozorio je Gutereš, koji napušta funkciju krajem godine jer mu ističe mandat.
On je kao ključne probleme naveo geopolitičke sukobe, klimatsku krizu i brzi razvoj veštačke inteligencije.
Umesto da dopuštamo da svet i dalje srlja u rasparčavanje i nepoverenje, Gutereš je pozvao na "svet izgrađen na međuzavisnosti i podržan gustom mrežom ekonomskih, političkih, socijalnih i tehnoloških veza".
Generalna debata u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počela je danas i trajaće do 28. septembra, a svetski lideri govoriće o globalnim izazovima i prioritetima pod temom "Obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom: Ujedinjene nacije koje služe svima".
(Tanjug)
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