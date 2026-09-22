Svet

NOVI SUKOB MOSKVE I VAŠINGTONA: Ruski zvaničnik ostao bez američke vize

D.D.

22. 09. 2026. u 14:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZAMENIK ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Alimov potvrdio je za RIA Novosti da mu je odbijena američka viza za prisustvo Generalnoj skupštini UN.

НОВИ СУКОБ МОСКВЕ И ВАШИНГТОНА: Руски званичник остао без америчке визе

Foto: Mikhail Metzel/WillWest News/Profimedia

- Pa, da, zašto bismo krili? Ali ne mislim da je ova činjenica ključni događaj vredan vesti u kontekstu nedelje sastanaka Generalne skupštine UN na visokom nivou koja je počela, iako je za mene neinspirativna i nije izvor ponosa za zemlju domaćina sedišta UN - rekao je Alimov u izjavi za RIA Novosti.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov prethodno je nazvao uskraćivanje vize Alimovu još jednim neprijateljskim potezom protiv Rusije.

- To su još jedni neprijateljski potezi prema našoj zemlji, a osim toga, naravno, reč je o postupcima koji su u suprotnosti sa obavezama SAD kao zemlje domaćina sedišta UN- naglasio je Peskov.

Portparol Kremlja je poručio da zemlja koja je domaćin sedišta UN ne bi smela da dopušta takve postupke, već je, naprotiv, dužna da obezbedi rad država članica UN.

Uskraćivanje vize zameniku ministra spoljnih poslova Rusije za putovanje na Generalnu skupštinu UN biće stavljeno na dnevni red tokom kontakata Rusije i SAD, dodao je on.

(RT Balkan)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Žena ubila njihovo troje dece, muž joj sve oprostio - jedno 5, drugo 3 godine i beba od 8 meseci: Kriva je postporođajna depresija
Svet

0 0

Žena ubila njihovo troje dece, muž joj sve oprostio - jedno 5, drugo 3 godine i beba od 8 meseci: "Kriva je postporođajna depresija"

PATRIK Klensi, bivši suprug Amerikanke optužene za ubistvo njihovo troje dece, rekao je da joj je morao oprostiti jer bi ga u suprotnom to „zauvek izjedalo iznutra“. U intervjuu za Si-Bi-Es objasnio je da je učinio sve što je mogao dok se njegova tadašnja supruga Lindzi borila s psihičkom bolešću u mesecima koji su prethodili tragediji, piše Bi-Bi-Si.

21. 09. 2026. u 19:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova

FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova