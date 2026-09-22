NOVI SUKOB MOSKVE I VAŠINGTONA: Ruski zvaničnik ostao bez američke vize

ZAMENIK ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Alimov potvrdio je za RIA Novosti da mu je odbijena američka viza za prisustvo Generalnoj skupštini UN.

Foto: Mikhail Metzel/WillWest News/Profimedia

- Pa, da, zašto bismo krili? Ali ne mislim da je ova činjenica ključni događaj vredan vesti u kontekstu nedelje sastanaka Generalne skupštine UN na visokom nivou koja je počela, iako je za mene neinspirativna i nije izvor ponosa za zemlju domaćina sedišta UN - rekao je Alimov u izjavi za RIA Novosti.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov prethodno je nazvao uskraćivanje vize Alimovu još jednim neprijateljskim potezom protiv Rusije.

- To su još jedni neprijateljski potezi prema našoj zemlji, a osim toga, naravno, reč je o postupcima koji su u suprotnosti sa obavezama SAD kao zemlje domaćina sedišta UN- naglasio je Peskov.

Portparol Kremlja je poručio da zemlja koja je domaćin sedišta UN ne bi smela da dopušta takve postupke, već je, naprotiv, dužna da obezbedi rad država članica UN.

Uskraćivanje vize zameniku ministra spoljnih poslova Rusije za putovanje na Generalnu skupštinu UN biće stavljeno na dnevni red tokom kontakata Rusije i SAD, dodao je on.

(RT Balkan)