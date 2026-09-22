NOVI SUKOB MOSKVE I VAŠINGTONA: Ruski zvaničnik ostao bez američke vize
ZAMENIK ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Alimov potvrdio je za RIA Novosti da mu je odbijena američka viza za prisustvo Generalnoj skupštini UN.
- Pa, da, zašto bismo krili? Ali ne mislim da je ova činjenica ključni događaj vredan vesti u kontekstu nedelje sastanaka Generalne skupštine UN na visokom nivou koja je počela, iako je za mene neinspirativna i nije izvor ponosa za zemlju domaćina sedišta UN - rekao je Alimov u izjavi za RIA Novosti.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov prethodno je nazvao uskraćivanje vize Alimovu još jednim neprijateljskim potezom protiv Rusije.
- To su još jedni neprijateljski potezi prema našoj zemlji, a osim toga, naravno, reč je o postupcima koji su u suprotnosti sa obavezama SAD kao zemlje domaćina sedišta UN- naglasio je Peskov.
Portparol Kremlja je poručio da zemlja koja je domaćin sedišta UN ne bi smela da dopušta takve postupke, već je, naprotiv, dužna da obezbedi rad država članica UN.
Uskraćivanje vize zameniku ministra spoljnih poslova Rusije za putovanje na Generalnu skupštinu UN biće stavljeno na dnevni red tokom kontakata Rusije i SAD, dodao je on.
(RT Balkan)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
HAGU PRETI VELIKI UDAR VAŠINGTONA: SAD spremaju sankcije međunarodnom krivičnom sudu
22. 09. 2026. u 13:38
"SVET JE VEĆI OD PET" Erdogan: UN bi trebalo da ukinu pravo veta u Savetu bezbednosti
22. 09. 2026. u 10:53
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
POMETNjA NA ZAPADU: 2 velike zemlje EU ukidaju sankcije Rusima
PROŠLE nedelje postojeći režim sankcija produžen je za samo sedam dana kako bi ambasadori država članica dobili dodatno vreme za postizanje dogovora.
21. 09. 2026. u 20:26
Komentari (0)