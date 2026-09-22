Svet

"TO NE MOŽEMO DA DOPUSTIMO" Rubio: Brodovi povezani sa SAD bili mete napada Kijeva

В. Н.

22. 09. 2026. u 15:39

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp spreman je da preduzme sve što je u njegovoj moći kako bi se okončao ukrajinski sukob, rekao je državni sekretar SAD Marko Rubio.

ТО НЕ МОЖЕМО ДА ДОПУСТИМО Рубио: Бродови повезани са САД били мете напада Кијева

foto: Kent NISHIMURA / AFP / Profimedia

On je dodao da su SAD zabrinute zbog toga što su se brodovi sa naftom, povezani sa SAD, našli na meti napada Kijeva.

- Za poslednjih nekoliko meseci brodovi povezani sa SAD više puta su bili mete napada -verovatno ne namerno, ali ipak su bili mete Ukrajine. To ne možemo da dopustimo. To mora da se reši - rekao je Rubio za američku televiziju.

Američki zvaničnik je rekao da se SAD se nadaju da će okončati ukrajinski sukob.
On je istakao da Tramp želi na sastanku sa šefom ukrajinskog režima Vladimirom Zelenskim da razgovara o tome da Moskva i Kijev prekinu međusobne udara na energetsku infrastrukturu.

Sastanak je predviđen za večeras.

(Sputnjik)

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