KIM DŽONG UN SE POHVALIO NOVIM ORUŽJEM: "Zadaće neprijatelju neizlečivu glavobolju i veoma okrutan i neizbežan udarac..."
SEVERNA Koreja je uspešno testirala novo oružje koje demonstrira "ultramodernu odbrambenu tehnologiju", u prisustvu predsednika te zemlje Kim Džong Una, koji je pohvalio napredak u jačanju ratne spremnosti zemlje, prenose severnokorejski državni mediji.
Kim Džong Un je rekao da je test, koji je sprovela Severnokorejska raketna administracija, pokazao značajan razvoj u sposobnosti oružanih snaga zemlje za borbu i da će "neprijatelj bolje znati šta takav napredak znači", prenosi Rojters.
Lider Severne Koreje je kazao da bi takvo oružje "zadalo neprijatelju neizlečivu glavobolju i veoma okrutan i neizbežan udarac".
Na objavljenim fotografijama vidi se Kim Džong Un u pratnji svoje ćerke tinejdžerke, kako pregleda ekran na kojem se prikazuje mapa istočne obale zemlje i "putanja leta" rakete "hvasongfo-11-ma-1", koja je verovatno deo serije balističkih raketa kratkog dometa koje Pjongjang nadograđuje.
NK njuz, portal sa sedištem u Seulu koji je specijalizovan za Severnu Koreju, navodi da projektil izgleda kao nadograđena varijanta rakete opremljene hipersoničnom kliznom raketom.
(RT Balkan)
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