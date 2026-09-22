PESKOV UPOZORAVA: Situacija u Ukrajini se pogoršava iz dana u dan
IZJAVE šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog o spremnosti na prekid vatre nisu u skladu sa njegovim nedavnim rečima o nameri da nanese štetu ruskoj ekonomiji, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.
Kako je istakao, Zelenski je pre svega nekoliko dana rekao da mu je potrebno još 40 dana kako bi naneo štetu ruskoj ekonomiji.
Peskov je primetio da se iz dana u dan njegove izjave – čas o nastavku rata, čas o zaustavljanju rata – ne uklapaju jedna s drugom.
- Predsednik Putin i ruska strana su uvek govorili da se zalažemo za trajni mir, mir koji će trajati zauvek, a ne za primirje koje, suštinski, zasad ništa neće doneti - poručio je portparol Kremlja.
Što se tiče izjava Zelenskog, napomenuo je da je danas očigledno da se situacija u Ukrajini pogoršava iz dana u dan.
- I ekonomska situacija i situacija na frontu. Tako će se i dalje nastaviti - naglasio je Peskov.
Portparol ruskog predsednika je naglasio da Kijev odlično zna koje odluke treba doneti kako bi se krenulo putem ka održivom miru u Ukrajini.
- U Kijevu odlično znaju kakvu odgovornost treba da preuzmu na sebe i koje odluke treba da donesu kako bismo krenuli putem koji će nas dovesti upravo ne do primirja, već do održivog mira - zaključio je.
(RT Balkan)
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