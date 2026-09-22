Svet

BELA KUĆA POKRENULA TRAMP TV: Američki predsednik "rešio" problem sa nepoželjnim medijima

В.Н.

22. 09. 2026. u 11:26

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DONALD Tramp godinama se žali da ga mediji prikazuju nepravedno. Bela kuća sada je ponudila program u kojem će taj problem, po svemu sudeći, biti sveden na minimum: Tramp TV.

БЕЛА КУЋА ПОКРЕНУЛА ТРАМП ТВ: Амерички председник решио проблем са непожељним медијима

Foto: printsrkin/whitehouse.gov/videos/

Novi kanal na Jutjubu emituje sadržaj 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, a pokrenut je u ponedeljak, nekoliko dana pošto je američki predsednik zabranio pristup novinarima Si-En-Ena, "Politika" i Em-Es nau zbog načina na koji izveštavaju o njemu i njegovoj administraciji.

Program je počeo snimkom Trampovog govora kod planine Rašmor od 3. jula. Za početak – predsednik i monumentalna scenografija.

- Gledajte najvažnije trenutke Trampove administracije na jednom mestu - poručuje Bela kuća u opisu kanala, obećavajući najbolje snimke, važna obraćanja i sadržaje koje ne treba propustiti.

Na Iksu je ponuda dopunjena objašnjenjem: "Nije svaki važan trenutak stigao na vaš televizor – sada može."

Koji su trenuci važni, biraće, razume se, Bela kuća.

Program je dostupan i na njenom sajtu, gde se ispod video-prozora smenjuju zvanične informacije i saopštenja u kojima se, između ostalog, hvale predsednikovi potezi. Još nije poznato da li će Tramp TV prenositi i događaje uživo.

Za promotivni spot poslužili su kadrovi iz "Sajnfelda", "Porodičnog čoveka", "Prijatelja", "Simpsonovih" i "Mračnog viteza", u kojima likovi gledaju televiziju. Muzička podloga bila je pesma "Video je ubio radio-zvezdu".

O sudbini dopisnika iz Bele kuće pesma se ne izjašnjava.

Guverner Kalifornije, demokrata Gavin Njusom, nije pokazao razumevanje za novu programsku šemu.

- Tramp je najpre zabranio nezavisnim medijima pristup Beloj kući. Sada pokreće nešto što je doslovno državna televizija, pokušavajući da zagluši činjenicu da on i njegova korumpirana administracija izdaju američki narod - napisao je Njusom, nazvavši to "autokratskim ponašanjem neuspešnog predsednika".

Tramp je prethodno objasnio da je novinarima tri medija zabranio pristup zbog njihovog neprestanog objavljivanja lažnih vesti. Kako je rekao u Ovalnom kabinetu, nije presudila jedna konkretna priča, već izveštavanje koje se nagomilalo tokom poslednje dve godine.

- Dosadi vam više - dodao je.

Si-En-En, "Politiko" i Em-Es nau odgovorili su u ponedeljak tužbom protiv administracije. U zajedničkom saopštenju naveli su da žele da zaštite prava garantovana Prvim amandmanom i načelo da vlast ne odlučuje šta mediji izveštavaju ili objavljuju.

Zabranu je osudila i bivša predsednica Udruženja dopisnika iz Bele kuće Veiđa Đang.

"Amerika ne sme da ima državnu televiziju. A ako vam vlast prikazuje samo ono što želi, onda morate da se zapitate: šta nam promiče", zavapila je Đang je za Foks njuz.

Na Tramp TV bar jedno neće promaći – Njegovo Veličanstvo Tramp.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

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