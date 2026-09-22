BELA KUĆA POKRENULA TRAMP TV: Američki predsednik "rešio" problem sa nepoželjnim medijima

DONALD Tramp godinama se žali da ga mediji prikazuju nepravedno. Bela kuća sada je ponudila program u kojem će taj problem, po svemu sudeći, biti sveden na minimum: Tramp TV.

Foto: printsrkin/whitehouse.gov/videos/

Novi kanal na Jutjubu emituje sadržaj 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, a pokrenut je u ponedeljak, nekoliko dana pošto je američki predsednik zabranio pristup novinarima Si-En-Ena, "Politika" i Em-Es nau zbog načina na koji izveštavaju o njemu i njegovoj administraciji.

Program je počeo snimkom Trampovog govora kod planine Rašmor od 3. jula. Za početak – predsednik i monumentalna scenografija.

- Gledajte najvažnije trenutke Trampove administracije na jednom mestu - poručuje Bela kuća u opisu kanala, obećavajući najbolje snimke, važna obraćanja i sadržaje koje ne treba propustiti.

Na Iksu je ponuda dopunjena objašnjenjem: "Nije svaki važan trenutak stigao na vaš televizor – sada može."

Koji su trenuci važni, biraće, razume se, Bela kuća.

Program je dostupan i na njenom sajtu, gde se ispod video-prozora smenjuju zvanične informacije i saopštenja u kojima se, između ostalog, hvale predsednikovi potezi. Još nije poznato da li će Tramp TV prenositi i događaje uživo.

Za promotivni spot poslužili su kadrovi iz "Sajnfelda", "Porodičnog čoveka", "Prijatelja", "Simpsonovih" i "Mračnog viteza", u kojima likovi gledaju televiziju. Muzička podloga bila je pesma "Video je ubio radio-zvezdu".

IT'S LIVE. 📺🦅 TRUMP TV IS STREAMING NOW. 24/7, updated in real time, with top past moments, announcements, and the latest and greatest from the administration all in one place. Not every big moment has made it on your tv, now it can. 📲 https://t.co/3KwWkBZ69m https://t.co/g4v7n2J04s — The White House (@WhiteHouse) September 21, 2026

O sudbini dopisnika iz Bele kuće pesma se ne izjašnjava.

Guverner Kalifornije, demokrata Gavin Njusom, nije pokazao razumevanje za novu programsku šemu.

- Tramp je najpre zabranio nezavisnim medijima pristup Beloj kući. Sada pokreće nešto što je doslovno državna televizija, pokušavajući da zagluši činjenicu da on i njegova korumpirana administracija izdaju američki narod - napisao je Njusom, nazvavši to "autokratskim ponašanjem neuspešnog predsednika".

Tramp je prethodno objasnio da je novinarima tri medija zabranio pristup zbog njihovog neprestanog objavljivanja lažnih vesti. Kako je rekao u Ovalnom kabinetu, nije presudila jedna konkretna priča, već izveštavanje koje se nagomilalo tokom poslednje dve godine.

- Dosadi vam više - dodao je.

Si-En-En, "Politiko" i Em-Es nau odgovorili su u ponedeljak tužbom protiv administracije. U zajedničkom saopštenju naveli su da žele da zaštite prava garantovana Prvim amandmanom i načelo da vlast ne odlučuje šta mediji izveštavaju ili objavljuju.

Zabranu je osudila i bivša predsednica Udruženja dopisnika iz Bele kuće Veiđa Đang.

"Amerika ne sme da ima državnu televiziju. A ako vam vlast prikazuje samo ono što želi, onda morate da se zapitate: šta nam promiče", zavapila je Đang je za Foks njuz.

Na Tramp TV bar jedno neće promaći – Njegovo Veličanstvo Tramp.

(RT Balkan)

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