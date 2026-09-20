AMERIKA U ŠOKU! Oružje budućnosti stiže na nebo: Kineski J-36 dobija moćni laserski sistem (VIDEO)

NAJSAVREMENIJI kineski lovac-bombarder J-36 – koji se već svrstava u letelice šeste generacije zbog primene brojnih revolucionarnih tehnologija – biće opremljen borbenim laserom.

Foto: printscren YouTube/ Jet Insight

Kineska korporacija za vazduhoplovnu industriju (AVIC) trenutno radi na razvoju ovog oružja i njegovoj integraciji u letelicu. Na kineskim društvenim mrežama pojavio se promotivni poster koji otkriva neke od karakteristika ovog sistema.

Konkretno, poster navodi da će laserski sistem imati ukupnu masu od 360 kg. Izlazna snaga je označena kao „*00 kW”, što implicira vrednost od najmanje 100 kW ili više.

Ovaj nivo snage znatno približava kineski sistem eksperimentalnim borbenim laserima namenjenim brodovima ili kopnenim platformama, dok početni serijski modeli obično imaju znatno manju snagu.

Na primer, prvi američki borbeni laser proizveden za operativnu upotrebu, „Locust X3”, ima izlaznu snagu od svega 30 kW. S druge strane, brodski laserski sistem HELIOS trenutno radi sa snagom od 60 kW, uz planove za povećanje na 150 kW.

Izlazna snaga od 100 kW navodi se jedino kod izraelskog sistema „Rafael Iron Beam 450” (gde broj u nazivu označava prečnik otvora od 450 mm). Međutim, proizvođači ne preciziraju da li se ta vrednost postiže kombinovanjem snage dva laserska sistema ili svaki pojedinačni sistem dostiže taj nivo.

Vredi napomenuti da je izlazna snaga od 100 kW dovoljna za efikasno dejstvovanje ne samo protiv dronova, već i protiv krstarećih raketa. To potencijalno omogućava da se J-36 transformiše u specijalizovanu letelicu za protivvazduhoplovnu odbranu, sposobnu da satima patrolira u vazduhu i uništava ciljeve bez utroška municije.

Ugradnja ovakvog borbenog lasera ​​sasvim je izvodljiva s obzirom na dimenzije aviona J-36; reč je o zaista velikoj letelici, sa procenjenom masom pri poletanju od oko 50–55 tona i rasponom krila od približno 20 metara. Laser sa izlaznom snagom većom od 100 kW može biti prilično težak, jer uređaj, pored samog emitera, zahteva i snažan izvor energije.

(en.defence-ua.com)

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