AMBASADOR ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik opisao je situaciju tokom izbornog perioda u pograničnom području sa Ukrajinom kao kontrolisanu, uprkos eskalaciji kijevskog režima.

Foto: Mikhail Metzel/Russian Governmen/Zuma Press/Profimedia

Mirošnik je u nedelju učestvovao na brifingu u Centralnoj izbornoj komisiji o pokušajima mešanja u izbore za rusku Državnu dumu.

Izjavio je da je Rusija primetila ozbiljnu eskalaciju aktivnosti Kijeva tokom pripreme i sprovođenja izbora, primetivši povećanje napada na objekte u kojima se nalaze izborne komisije.

- Situacija je trenutno pod kontrolom - rekao je Mirošnik, misleći na pokušaje Kijeva da eskalira situaciju u pograničnim oblastima.

Izbori za poslanike devetog saziva Državne dume i drugi srodni izbori počeli su 18. septembra. Glasanje će trajati tri dana, završavajući se 20. septembra.

Očekuje se da će ukupno 20.700 poslaničkih mesta i izbornih pozicija biti popunjeno na jedinstveni dan glasanja 2026. godine.

Ruski predsednik Vladimir Putin nazvao je izbore za Državnu dumu najvažnijim unutrašnjopolitičkim događajem u zemlji.

(Ria Novosti)