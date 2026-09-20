MOSKVA UPOZORAVA: Tokom izbora zabeleženi novi napadi na izborne objekte
AMBASADOR ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik opisao je situaciju tokom izbornog perioda u pograničnom području sa Ukrajinom kao kontrolisanu, uprkos eskalaciji kijevskog režima.
Mirošnik je u nedelju učestvovao na brifingu u Centralnoj izbornoj komisiji o pokušajima mešanja u izbore za rusku Državnu dumu.
Izjavio je da je Rusija primetila ozbiljnu eskalaciju aktivnosti Kijeva tokom pripreme i sprovođenja izbora, primetivši povećanje napada na objekte u kojima se nalaze izborne komisije.
- Situacija je trenutno pod kontrolom - rekao je Mirošnik, misleći na pokušaje Kijeva da eskalira situaciju u pograničnim oblastima.
Izbori za poslanike devetog saziva Državne dume i drugi srodni izbori počeli su 18. septembra. Glasanje će trajati tri dana, završavajući se 20. septembra.
Očekuje se da će ukupno 20.700 poslaničkih mesta i izbornih pozicija biti popunjeno na jedinstveni dan glasanja 2026. godine.
Ruski predsednik Vladimir Putin nazvao je izbore za Državnu dumu najvažnijim unutrašnjopolitičkim događajem u zemlji.
(Ria Novosti)
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